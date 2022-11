Blankenheim-Dollendorf – Durch schlechtes Wetter ließ sich der Musikverein Dollendorf nicht von seinem Plan abbringen, ein Benefizkonzert für die Betroffenen der Flutkatastrophe zu geben – das Konzert wurde einfach um zwei Wochen verlegt. Da der Verein die Notwendigkeit gesehen hat, mit Musik die Krise erträglicher zu machen, hat er sich zu dem Konzert entschieden, obwohl er selbst durch Corona lange Zeit keine Einnahmen hatte. Der freie Eintritt erlaubte es allen, sich an der Musik zu erfreuen. Und wer wollte, konnte spenden oder mit Speis und Trank die Spendensumme erhöhen.

Und, so die Gemeinde Blankenheim in ihrer Mitteilung, weil die Hochwasserkatastrophe nicht bedeutet, dass die Pandemie egal ist, wurde auf dem Gelände eigens eine kleine Testeinheit eingerichtet. Hier half das Tribea Gesundheitszentrum, das außerdem pro durchgeführtem Test drei Euro in den Spendentopf gab.

Insgesamt sind 4100 Euro zusammengekommen, die nun auf das Spendenkonto der Gemeinde Bankenheim eingezahlt und gezielt für den Wiederaufbau eingesetzt werden. (eb)