Blankenheim – Für rund 4,6 Millionen Euro wird die Gemeinde Blankenheim einen fünfgruppigen Kindergarten bauen. Baubeginn in der Gemarkung Hohental, am Rande des gleichnamigen älteren Neubaugebietes in Blankenheim, soll noch in diesem Jahr sein. Fertig sein soll die L-förmige Einrichtung, in der 110 Kinder – inklusive eingeplanter Überbelegung – betreut werden können, Ende 2023.

Dann werden einige Provisorien in der Gemeinde ein Ende haben, die angeboten werden müssen, um aktuell 295 Kindern einen Betreuungsplatz bieten zu können.

Die gefundenen Zwischenlösungen spiegeln dabei zum einen den anhaltenden Zuzug von Neubürgern im Gemeindegebiet wider, zum anderen aber auch die daraus resultierenden Nöte der Planer: Sie müssen kalkulieren, ohne eine eigentlich verlässliche Kalkulationsgrundlage zu haben.

Am Frankenring in Blankenheim soll auf diesem Grundstück der fünfgruppige Kindergarten entstehen. Copyright: Stefan Lieser

„Wir sind gut beraten, wenn wir in Zukunft einen Puffer an freien Plätzen haben“, sagt Bürgermeisterin Jennifer Meuren. 110 Plätze kommen durch den Neubau hinzu, macht auf dem Papier ab Herbst 2023 dann 405.



Blankenheim plant für die Zukunft

20 zusätzliche Plätze in Ripsdorf aber fallen dann weg. Würde dann – so ist es eigentlich geplant – mit der Neubaueröffnung die Kita Nonnenbacher Weg geschlossen, sinkt das Angebot auf 334 Plätze. „Das wäre aus heutiger Sicht eine passende Größenordnung“, glaubt Kämmerer Erwin Nelles.

Geothermisch beheizt

Mit Blick auf die Zahlen von vor vier Jahren ist das schon mittelfristig gesehen kein Luxus. Und vielleicht wird die Kita am Nonnenbacher Weg sogar noch eine Zeit lang offengehalten – als stille Reserve.

Der Neubau wird allerdings nicht nur wegen der nötigen Rechnerei ein Zeichen setzen. Der erste fünfgruppige Kindergarten im Gemeindegebiet von Blankenheim wird mit Geothermie beheizt werden. Da kostet alleine die benötigte Wärmepumpe mit Tiefbohrungen schon 959.000 Euro – bei Gesamtbaukosten von derzeit 4,6 Millionen Euro. Zudem werden auf dem Pultdach der neuen Kita PV-Module aufgeständert.

1200 Quadratmeter große Spielfläche in Blankenheim

Weitere rund 495.000 Euro sind für die Außenanlagen vorgesehen, inklusive der rund 1200 Quadratmeter Spielfläche. Ein Extra der besonderen Art wird eine Spielfläche auf dem Flachdach der am Hang errichteten neuen Kita sein. Die fünf Kita-Gruppen werden schließlich in Gruppenblöcken aufgeteilt, ein „Block“ besteht aus Gruppenraum, Nebenraum und Differenzierungsraum.

Waldkindergarten wird wohl schon erweitert

Auf der jüngsten Gemeinderatsitzung war die Zustimmung zum Neubau einstimmig. Obwohl die Gemeinde einen Großteil des im kommenden Haushaltsjahr aufzunehmenden Kredits in Höhe von 3,5 Millionen Euro zur Finanzierung ihrer neuen Kita benötigen wird, ist es langfristig kein Verlustgeschäft, glaubt Kämmerer Erwin Nelles: „Durch die Miete, die das DRK als Träger uns für die Kita in den kommenden Jahren zahlen wird, wird sich das amortisieren.“

Übrigens: Der am 1. August dieses Jahres neu eröffnete Waldkindergarten „Buchfinken“ bei Mülheim startete in zwei entsprechend umgebauten Wagen mit 13 Kindern. Mittlerweile sind es 20 Jungen und Mädchen, damit sind alle Plätze belegt. Die Gemeinde Blankenheim überlegt schon, ob sie angesichts der Nachfrage den Standort vergrößern soll.