Für rund eine Million Euro hat der DRK-Ortsverein Blankenheim jetzt ein neues Zuhause erhalten. In zweijähriger Bauzeit wurde am Rand des Gewerbegebiets Mürel oberhalb von Blankenheim der Funktionsbau erstellt.

Rolf Klöcker, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbands Euskirchen, blickte um sich und musste nicht lange nachdenken. Denn der Augenschein machte klar: Der große Besprechungs- und Schulungsraum im Neubau für den Ortsverein Blankenheim alleine ist schon mehr als doppelt so groß wie das, was dem mittlerweile 60 Aktive zählenden Ortsverein über Jahrzehnte an Raum zur Verfügung stand. Insgesamt seien es nun rund 1500 Quadratmeter für Bildungs- und Sozialräume sowie die Wagenhalle statt eines 20 Quadratmeter großen Kellerraums mit Küche in der alten DRK-Kita am Nonnenbacher Weg. Eine angemietete Garage diente bis jetzt als Unterstellplatz für die DRK-Fahrzeuge.

Die nächste Rettungswache des DRK befindet sich in Tondorf

Allerdings dauerte es fast fünf Jahre, bis es zum Umzug kommen konnte, wie Karl-Werner Zimmermann, Vorsitzender des DRK-Kreisverbands Euskirchen, in seinem Grußwort bei der Eröffnungsfeier skizzierte. Das Grundstück am Rand des Gewerbegebietes Mürel gehörte dem benachbarten Discounter „Center Shop“, der es erst an die Gemeinde Blankenheim verkaufen musste, bevor die es in Erbpacht an den DRK-Kreisverband weitergab. Auch deshalb war Bürgermeisterin Jennifer Meuren bei der Einweihungsfeier an der Römerstraße 4 natürlich dabei.

Sie lobte die gute Zusammenarbeit zwischen DRK und Feuerwehr sowie bei Veranstaltungen wie der „Tour de Ahrtal“. Meuren: „Ich wünsche euch, dass ihr von allen Einsätzen immer sicher zurückkommt und hier eine gute Heimat habt, die euch wieder auffängt.“

Die Ausstattung des in der Wagenhalle stationierten Einsatzfahrzeuges wurde gezeigt. Copyright: Stefan Lieser

Freuen sich über ihr neues Vereinshaus: Aktive des Ortsvereins Blankenheim. Copyright: Stefan Lieser

Man darf den Neubau für den Ortsverein aber nicht mit dem einer DRK-Rettungswache verwechseln. Die von Blankenheim aus gesehen nächste befindet sich in Tondorf. Mittelfristig will der DRK-Kreisverband sie nach Lommersdorf oder Freilingen verlegen.

Im Neubau oberhalb von Blankenheim sind zwar ebenfalls in der Wagenhalle Fahrzeuge geparkt, sie dienen aber unterschiedlichen Zwecken. Neben einem Rettungswagen der Bereitschaft, der weitestgehend den Fahrzeugen des regulären Rettungsdienstes entspricht, sind hier zwei Mannschaftstransportfahrzeuge und ein Rettungsgerätewagen stationiert. Mannschaftswagen und Gerätewagen können beispielsweise bei Großschadenslagen zusätzliche Ausrüstung und Helfer an die Einsatzstelle bringen, so Kevin Schumacher vom DRK-Ortsverein.

Neubau bietet Platz für Beratungs- und Bildungsangebote

Der Rettungswagen der Bereitschaft wiederum ist auch in Fällen von besonderer Häufung von Notfällen gefragt. Dann kann die ehrenamtliche Mannschaft alarmiert werden und den hauptamtlichen Rettungsdienst unterstützen. Auch zur Unterstützung von längeren Einsätzen der Feuerwehr sei der Ortsverein wichtig, so Schumacher.

DRK-Kreisgeschäftsführer Rolf Klöcker in einem Besprechungsraum. Copyright: Stefan Lieser

Freuen sich über ihr neues Vereinshaus: Aktive des Ortsvereins Blankenheim und Kreisvorsitzender Karl Werner Zimmermann (l.). Copyright: Stefan Lieser

Daneben dient der Neubau vor allem als Platzangebot für Beratungs- und Bildungsangebote, sowohl extern wie DRK-intern. Dafür gibt es jetzt zwei neue Räume. Platz ist da etwa für die DRK-Familienbildung. Maren Dederichs, Patrick Dost und Daniel Larres machen Bewegungs- und Gruppenangebote, betreuen aber auch den Hausnotruf und anderes mehr. Künftig sollen im Neubau zudem Erste-Hilfe-Kurse angeboten werden, ebenso Krabbel- und Spielgruppen für die Jüngsten. Für diese zuletzt genannten Angebote sucht der Ortsverein weitere Kursleitungen. Die Räume können schließlich für interne Schulungen oder für Besprechungen der Kita-Leitungsteams aus dem Gemeindegebiet zur Verfügung stehen.

Der Blankenheimer Ortsverein hat rund 60 aktive Mitglieder

„Das ist ein deutlicher Sprung nach vorne!“ Auch DRK-Bereitschaftsleiterin Angela Tack zeigte sich bei der Einweihung der rund eine Million teuren Baumaßnahme begeistert. Bezahlt hat das im Wesentlichen der DRK-Kreisverband, 94.000 Euro Zuschuss gab es immerhin aus Mitteln der Glücksspirale.

Man habe jetzt endlich alles an einem Ort, hieß es immer wieder von den DRK-Bereichsleitern beim Rundgang durch den Neubau. Fahrzeuge, Ausrüstung und die Räume für Aus- und Fortbildung – dafür ausreichend Platz zu haben, ist für die 60 Aktiven des Ortsvereins neu. Doch es geht um mehr: „Dieses Haus soll ein Ort der Begegnung, der Gemeinschaft, des ehrenamtlichen Engagements und der Familienbildung sein“, sagte die Vorsitzende des DRK-Ortsvereins, Manuela Schildhauer. Vor allem aber, so DRK-Geschäftsführer Rolf Klöcker: „Dieses neue Gebäude ist für unseren Ortsverein ein schönes Zuhause. Hierhin kommt man gerne.“