Flächennutzungs- und Bebauungsplanänderungen für gleich drei künftige Freiflächen-Photovoltaik-Gebiete in der Gemeinde Dahlem standen auf der Tagesordnung der jüngsten Sitzung des Gemeinderates. Ein Areal sorgt dabei nach wie vor für Diskussionen.

Beschluss für das Gelände „Auf Etschenrath“

Anfang 2024 hatte der Gemeinderat erstmals die Änderung des Flächennutzungsplans und des Bebauungsplans für ein rund 8,6 Hektar großes Weiden- und Wiesengelände rund um einen Bauernhof auf der Gemarkung „Auf Etschenrath“ beschlossen. Er erfolgte nach einem Ortstermin des empfehlenden Bauausschusses vor gut einem Jahr, bei dem deutliche Kritik der Anwohner deutlich geworden war.

Hof im Wald und Sorge um die Existenz

Es geht um ein von drei Seiten von Wald umschlossenes Gelände, mittendrin ein Bauernhof, dessen Eigentümer Ställe und Weiden an die Betreiberin einer Wanderreitstation und Pferdepension vermietet hat. Schon beim Ortstermin war die Pferdefreundin wenig begeistert von der Idee, Weiden an die Nutzung für ein umzäuntes PV-Freiflächengebiet abzugeben: „Das ruiniert meine Existenz!“ Doch der Grundstücks- und Hofbesitzer hatte dem Vorhaben grundsätzlich zugestimmt.

Einsprüche und Bedenken des Regionalforstamtes

Es kam in der Folge des Gemeinderatsbeschlusses von 2024 zu den Planänderungen zur gesetzlich vorgeschriebenen Offenlage, bei der neun Einsprüche aus der Bürgerschaft aktenkundig wurden, zudem hat das Regionalforstamt Hocheifel-Zülpicher Börde als ein Träger öffentlicher Belange Bedenken geltend gemacht.

Parzelle bei Kronenburgerhütte. Copyright: Stefan Lieser

Kritisiert werden in allen Einwendungen vor allem befürchtete negative Auswirkungen auf Flora und Fauna – etwa auf die zahlreichen, unter den alten Scheunendächern brütenden Schwalben. Vor allem aber geht es um die großen Rotwildherden, die im angrenzenden Waldgebiet heimisch sind. Sie nutzen die Weiden „Auf Etscherath“ als Äsungs- und Brunftplätze. Zudem verläuft in der Nähe eine wichtige Rotwild-Wanderroute vom Venn in Richtung Osten.

Forderung nach 35 Metern Schutzabstand

Wenn man hier schon PV-Modultische aufstellen wolle, dann müsse ein Schutzabstand von 35 Metern zwischen dem eingezäunten PV-Nutzungsgebiet und dem Waldrand eingehalten werden, so das Regionalforstamt in seiner Stellungnahme. Ein solcher Schutzstreifen ist derzeit auch Genehmigungsauflage für PV-Areale andernorts im Gemeindegebiet.

Verkleinerte Planung geht erneut in die Offenlage

In der Gemeinderatssitzung wurde der vom Projektierer geänderte Bebauungsplan vorgestellt, der nun erneut in die einmonatige Offenlage geht. Das ursprünglich netto 5,3 Hektar große neue Areal für PV-Modultische ist jetzt auf 3,5 Hektar geschrumpft, es verläuft in einer Art Zickzacklinie um den Bauernhof herum, zu allen Seiten ist der 35-Meter-Mindestabstand zum Waldrand eingezeichnet. Die überarbeitete Planung fand bei fünf Gegenstimmen die Mehrheit. Auch SPD-Ratsfrau Marion Freyaldenhoven aus Berk stimmte mit „Nein“: „Ich bin nach wie vor gegen eine Photovoltaikanlage im Wald!“

Weitere Anlagen und Baugebiet in Dahlem

Für zwei weitere Freiflächenanlagen wurden nötige Planänderungen ohne größere Aussprache verabschiedet: Der Schutzabstand wurde nach Kritik des Regionalforstamtes auch für eines von drei Teilgebieten eines Areals bei Kronenburg beschlossen. Das Areal verkleinert sich so von 15,6 auf 13,9 Hektar. Eine Gegenstimme gab es auch für die Änderungen für ein drittes, rund 8,9 Hektar großes derzeit landwirtschaftlich genutztes Gelände südlich von Schmidtheim, das direkt an ein Gewerbegebiet angrenzt. Und auch der Bebauungsplan für 23 Bauplätze „Auf dem Joch II“ am südlichen Ortseingang von Dahlem wurde bei fünf Enthaltungen beschlossen.