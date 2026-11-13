Nachhaltigkeit ist an der Katholischen Grundschule (KGS) Dahlem weit mehr als ein Unterrichtsthema – sie wird Tag für Tag gelebt. Für dieses besondere Engagement wurde die Schule nun bereits zum vierten Mal als „Schule der Zukunft NRW“ ausgezeichnet – zum zweiten Mal mit der höchsten Stufe drei. Die feierliche Preisverleihung fand jetzt in Köln statt.

Delegation nimmt Auszeichnung in Köln entgegen

Eine kleine Delegation der KGS Dahlem machte sich auf den Weg, um die Auszeichnung persönlich entgegenzunehmen. Mit dabei waren die Schulpflegschaftsvorsitzende Daniela Maak mit ihren beiden Töchtern Hanna und Jana sowie als Schulleitung Mirjam Schmitz und Jennifer Simons.

Insgesamt 53 Schulen aus dem Regierungsbezirk Köln wurden an diesem Tag für ihren besonderen Einsatz im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) geehrt. Im Rahmen der feierlichen Veranstaltung würdigte Dr. Urban Mauer, Staatssekretär im Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen, das vielfältige Engagement der ausgezeichneten Schulen.

Junge Menschen ernst nehmen und beteiligen

Dabei betonte er, wie wichtig es sei, junge Menschen mit ihren Ideen, Wünschen und Sorgen ernst zu nehmen und sie aktiv an der Gestaltung ihrer Zukunft zu beteiligen. Nachhaltige Bildung müsse fest im schulischen Leben verankert sein und weit über den Unterricht hinausgehen. Genau dieser Gedanke wird in Dahlem seit vielen Jahren mit großem Einsatz umgesetzt. Unter dem Leitgedanken „Naturverbunden lernen – gemeinsam Zukunft gestalten“ verbindet die KGS Dahlem laut eigener Mitteilung Umweltbildung, soziales Engagement und demokratische Mitbestimmung.

Seit 2012 Nationalparkschule und Schule der Zukunft

Bereits seit 2012 engagiert sich die Grundschule als „Nationalparkschule Eifel“ und als „Schule der Zukunft NRW“ für eine nachhaltige Entwicklung und nimmt aktuell am Schulentwicklungsprojekt des Landes NRW „BNE Zukunftslandschaften“ teil. „Das naturnahe Schulgelände bietet den Kindern zahlreiche Möglichkeiten, ihre Umwelt unmittelbar zu entdecken, zu verstehen und aktiv zu schützen“, teilt die ausgezeichnete Schule mit.

Garten, Klasse-Baum und Lernen mit Tieren

So fördern die Schülerinnen und Schüler die Artenvielfalt und kümmern sich um den schuleigenen Garten. Die Erstklässlerkinder pflanzen jedes Jahr den „Klasse-Baum des Jahres“. Beim Ernten und Verarbeiten selbst angebauter Produkte erfahren sie ganz praktisch, wo Lebensmittel herkommen und wie wertvoll ein verantwortungsvoller Umgang mit natürlichen Ressourcen ist.

Auch das ethische Lernen mit Tieren auf dem Hasenberghof der Dr.-Axe-Stiftung in Kronenburg gehört zu den besonderen Erfahrungen, durch die Nachhaltigkeit für die Kinder unmittelbar erlebbar wird. Dass Nachhaltigkeit weit mehr bedeutet als Natur- und Umweltschutz, zeigt sich auch in weiteren Projekten der Schule, die ebenfalls von Kooperationspartnern und Ehrenamtlern unterstützt werden.

Mitbestimmung und soziales Engagement

Mitbestimmung wird an der KGS ebenfalls großgeschrieben. Im Klassenrat und in der Klassensprecherkonferenz erleben die Kinder, dass ihre Meinung zählt und sie ihren Schulalltag aktiv mitgestalten können. Ein weiterer Bestandteil des Schullebens ist das soziale Engagement. Ob Unterstützung für obdachlose Menschen oder Begegnungen zwischen den Generationen – die Schulgemeinschaft setzt sich dafür ein, Rücksichtnahme, Hilfsbereitschaft und Solidarität aktiv vorzuleben. (thw)