Frisch saniert, schon besprüht: Das Graffiti an der Bahnunterführung in Schmidheimsoll durch ein bestelltes Werk ersetzt werden.

Dahlem-Schmidtheim – Das Betonfundament der Eisenbahnbrücke über die Hauptstraße von Schmidtheim war kaum saniert, schon prangte das erste Graffiti an der Wand: MFG – Mit freundlichen Grüßen – hat dort ein Unbekannter in Babyblau und fetter Schrift verewigt. Weitere, deutlich kleinere Graffiti in Schwarz sind mittlerweile dazu gekommen.



Zu weiteren Ausgaben führte das im Hauptausschuss bei der Bewilligung der ohnehin schon langen Ergänzungsliste von Kämmerer Frank Hütter zum Gemeindehaushalt 2022. 6000 Euro veranschlagt die Verwaltung, um einen Graffitikünstler zu verpflichten, der nach der Reinigung der Wand statt der unerwünschten Grüße ein gewolltes Sprühkunstwerk aufbringen soll.



Profi und Ehrenkodex haben in Kall geholfen



Das habe die Gemeinde Kall so bereits erfolgreich praktiziert, so Bürgermeister Jan Lembach. Man appelliere dann auch in Schmidtheim an den Ehrenkodex der Graffitiszene, nie das Werk eines anderen zu übersprühen.

Nach der Kommunalwahl sind teilweise über Jahrzehnte gediente Ratsmitglieder aus dem Rat ausgeschieden. Sie konnten wegen der Pandemiebeschränkungen nicht gebührend verabschiedet werden. Das will die Gemeinde nun mit einer Feier nachholen, für die der Ausschuss 3000 Euro bewilligt hat.