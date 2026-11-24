Was wird aus dem alten Sägewerk des Grafen Beissel von Gymnich am Ortsrand von Schmidtheim? Das wollten Eigentümer und die Gemeinde Dahlem wissen und bewarben sich bei der Initiative „Bau Land Leben“ des NRW-Ministeriums für Heimat, Kommunales und Bauen um Aufnahme in ein landesweites Förderprogramm zur Baulandentwicklung. Jetzt liegen die Ergebnisse vor. Das Fazit lautet: Besser alles abreißen.

Die Herstellung des Areals in unmittelbarer Nähe des Bahn-Haltepunkts kostet rund 3,5 Millionen Euro, so die Experten der NRW.Urban GmbH, dem vom Ministerium beauftragten Fachbüro. Planer Jonas Schwarz stellte die Ergebnisse des Standortinventars und des gewünschten städtebaulichen Konzepts mit Wohnbebauung dem Rat vor.

Altlastenverdachtsfläche

Zunächst hatten die Experten die Gesamtfläche des ehemaligen Sägewerks untersucht. Man habe festgestellt, dass eine Entwässerung über das vorhandene Kanalnetz zumindest nicht möglich sei, so Jonas Schwarz. Vor allem aber sei das Areal eine Altlastenverdachtsfläche. Man schlage daher zunächst ein Boden- und Altlastengutachten vor.

Gutachter empfehlen den Abriss aller Gebäude

Zu dem, was darüber gebaut ist, hatten die Experten dann allerdings klare Handlungsempfehlungen. Einige Gebäude des ehemaligen Sägewerks werden derzeit als Lager für Holzpellets genutzt, andere stehen leer. Der westliche Teil des Areals wird als Wertstofflager an angrenzende Gewerbebetriebe vermietet. Das Urteil von NRW.Urban angesichts einsturzgefährdeter Dächer und Aufbauten wie windschiefen Holzwänden: „Alle Gebäude sind baufällig. Eine Verkehrssicherung ist notwendig. Abriss aller Gebäude.“ Erst danach könne man, wie von der Gemeinde Dahlem und der Eigentümerfamilie Graf Beissel zu Gymnich als eine mögliche Option angedacht, das Areal vielleicht für eine Wohnbebauung nutzbar machen. Im westlichen Bereich der Fläche, auf rund 23.500 Quadratmetern, wäre eine lockere, an die Umgebungsbebauung angepasste Einfamilienhauslösung denkbar. Für die östliche, rund 13.800 Quadratmeter große Teilfläche schlagen die Experten des Fachbüros NRW.Urban eine verdichtete mehrgeschossige Bebauung mit zum Beispiel altengerechten Wohnungen vor.

Dächer sind einsturzgefährdet. Copyright: Stefan Lieser

Kosten-Erlös-Rechnung ergibt ein Minus

Doch dann machten die Planer für diese beiden Nutzungskonzepte eine Kosten-Erlös-Rechnung auf. Die reinen Herstellungskosten der östlichen Teilfläche betragen demnach 2,184 Millionen Euro, die der westlichen rund 1,390 Millionen Euro. Zusammen rund 3,575 Millionen Euro. Gegengerechnet mit einem – in der optimistischsten Variante – Baulandquadratmeterpreis von 90 Euro für eine für Wohnbebauung geeignete Fläche von 25.900 Quadratmetern bliebe ein Minus von rund 1,413 Millionen Euro. Hinzu kämen noch Ingenieur- und Planungskosten.

Keine Gegenfinanzierung

Der wahrscheinlich nötige vorherige Abriss der baufälligen Gebäude könnte also nicht gegenfinanziert werden. Bliebe nur die Option, alles so zu lassen, wie es ist. Also weiterhin der wenig erfreuliche Anblick des zunehmenden Verfalls des einstigen Werks.

Ratlosigkeit im Gemeinderat

Die Darstellungen von Planer Jonas Schwarz sorgten im Gemeinderat verständlicherweise für eine gewisse Ratlosigkeit. Und auch Damian Graf Beissel von Gymnich als Vertreter der Eigentümerfamilie wollte sich auf Anfrage verständlicherweise zunächst nicht zum weiteren Vorgehen äußern. Beissel verdient derzeit neben der Gewerbemiete an den Einnahmen aus einem kleinen Freiflächen-Photovoltaik-Gebiet, das an das Sägewerkareal anschließt.