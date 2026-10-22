Was ist los am Wochenende? – Nicht nur in den Herbstferien ist das landauf und landab eine häufig gestellte Frage. Und mit Blick auf die aktuellen Wetteraussichten und den Beginn der kühleren Jahreszeit rücken dabei immer mehr Veranstaltungen in den Blick, die sich innerhalb geschlossener Räume abspielen. Insofern lohnt sich am bevorstehenden Sonntag vielleicht für alle Familien der Blick über die Landesgrenze in Richtung Nürburgring: Die Traditionsrennstrecke lädt bei kostenlosem Eintritt zum großen Familientag mit vielen Indoor-Programmpunkten ein.

Freitag, 23. Oktober: Theater in Vussem

Das Theaterstück „Gott des Gemetzels“, das auch mit Starbesetzung verfilmt wurde, gilt bereits als echter Broadway-Klassiker: Das Stück handelt vom heftigen Konflikt zweier Ehepaare, die sich zu einem klärenden Gespräch treffen, weil sich die Kinder gestritten haben. Letztlich machen es aber auch die Eltern nicht viel besser. Das Ensemble des „kompAct theater“ aus Mechernich lädt fürs Wochenende zu zwei Aufführungen ein. Am Freitag, 18.30 Uhr, im Musikraum neben der Alten Turnhalle in Vussem, Holzheimer Weg 4, und am Samstag, 24. Oktober, ab 19 Uhr im DoDo-Treff in Firmenich. Der Eintritt ist jeweils frei (Spenden erbeten). Kontakt per E-Mail.

info@kompacttheater.de

Samstag, 24. Oktober: Römer, Halloween und Rockkonzert

Wie lebten die Römer vor 2000 Jahren? Diese Frage steht am Samstag beim Erlebnisprogramm für Kinder im Vorschul- und Grundschulalter in Rheinbach im Mittelpunkt. Schwerpunktmäßig geht es um Legionäre und Baumeister der alten Römer. Beginn ist um 14 Uhr im Römerkanal-Infozentrum, Himmeroder Wall 6 in Rheinbach. Info-Tel.: 02226/917507. Die Teilnahme ist kostenlos; Spenden werden jedoch erbeten.

Halloween auf Burg Satzvey: Wenn aus jeder Ecke des weitläufigen Burggeländes geisterhafte Wesen hervorkriechen und jeden, der sich nähert, in Angst und Schrecken versetzen, dann wird rund um die historische Wasserburg wieder Halloween gefeiert. Beginn ist am Samstag um 15 Uhr; bis 18 Uhr steht zunächst das Kinder- und Familienprogramm an, bevor es zu vorgerückter Stunde noch gruseliger wird. Eintrittskarten kosten 27 Euro an der Tageskasse und 22 Euro im Vorverkauf. Entsprechend günstiger ist es für Kinder bis zwölf Jahre.

www.burgsatzvey.de

Auch der Zülpicher Seepark verwandelt sich am Samstag in den Abendstunden in eine schaurige Szenerie und bringt großen (Grusel-)Spaß für die ganze Familie. „Strandkultultur bei Nacht – Halloween-Edition!“ heißt es in der Zeit von 16 bis 22 Uhr. Kosten: 8 Euro für Erwachsene, 4,50 Euro für Kinder und Jugendliche, 18,50 Euro für Familien. Dauerkarteninhaber haben freien Eintritt.

https://seepark-zuelpich.de

Gleich um die Ecke spielen am Samstag in Zülpich die Bands Rambling Men und Back to Back im Lago Beach zu einem Rockkonzert auf. Beginn ist um 20 Uhr, der Eintritt kostet 12 Euro im Vorverkauf und 15 Euro an der Abendkasse. Tickets gibt es vor Ort und per E-Mail.

deckerpeter1@t-online.de

Zehn Jahre „Wildnis(t)räume“. Copyright: S. Lingscheid/Nationalpark

„Silent Event“ und Familientag in Vogelsang

Ganz still wird es hingegen beim „Silent Event“ zum zehnten Geburtstag der Dauerausstellung „Wildnis(t)räume“ im Nationalparkzentrum Eifel in Vogelsang. Mit Kopfhörern auf den Ohren kann man dort am Samstag die Ausstellung auf ganz neue Weise entdecken, in Musik und Klänge eintauchen und die besondere Atmosphäre genießen. Beginn ist um 17 Uhr, Kosten: 15 Euro. Ort: Vogelsang IP Besucherinformation in Schleiden-Vogelsang. Info-Tel.: 02444/915740.

Für Sonntag, 25. Oktober, laden die Wildnis(t)räume zum großen Familientag ein: Von 10 bis 17 Uhr erwartet Familien und Naturbegeisterte ein volles Programm zum halben Preis (50 Prozent Rabatt auf den regulären Eintrittspreis). Neben einer Indoor-Junior-Ranger-Tour und klassischen Rangerführungen stehen spannende Fledermaus- und Sternenvorträge sowie Naturfilme auf dem Plan. Zahlreiche Bastel- und Mitmachaktionen laden Kinder dazu ein, selbst aktiv zu werden.

www.nationalpark-eifel.de

Sonntag, 25. Oktober: Familientag am Nürburgring

Für Sonntag lädt der Nürburgring zum vierten Mal zum großen Familientag ein. Von 10 bis 17 Uhr erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit zahlreichen Mitmachaktionen, Bühnenshows und spannenden Erlebnissen – und das bei freiem Eintritt. Ein Großteil der Angebote findet wie gewohnt wetterunabhängig im überdachten ring°boulevard statt. Darüber hinaus rückt in diesem Jahr das ring°carré mit Kart-Slalom, Bowling, eSports und Gastronomie stärker in den Mittelpunkt.

Auf der großen Showbühne im ring°boulevard gibt es ein vielseitiges Unterhaltungsprogramm. Mit dabei ist erneut Fußballartist und Social-Media-Star Jannik Freestyle, der mit spektakulären Balltricks begeistert und bei einem Workshop sein Können weitergibt. Für musikalische Unterhaltung sorgt Kinderliedermacher Uwe Reetz, der mit seinem Mitmachkonzert kleine und große Besucher zum Mitsingen und Mitmachen einlädt. Magische Momente versprechen die Zauberer Roy und Dominik mit ihren interaktiven Shows. Auch die Cheerleader aus Trier und Koblenz zeigen auf der Bühne ihr Können.

Im ring°boulevard erwartet die Familien eine große Erlebnismeile mit zahlreichen kostenlosen Angeboten. Motorsportbegeisterte Kinder dürfen im echten Formel-4-Rennwagen der Nürburgring Driving Academy Platz nehmen. Spektakuläre Motorrad-Trial-Vorführungen des AAC Bad Neuenahr sorgen im ring°boulevard für zusätzliche Action. Auch Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst sind mit ihren Einsatzfahrzeugen vor Ort und geben spannende Einblicke in ihre Arbeit. Auf dem Parkplatz A10 können die jüngsten Motorsportfans beim Kart-Slalom des MSC Adenau selbst ans Steuer und ihr Geschick unter Beweis stellen.

Ein weiteres Highlight wartet auf der BMW-Tribüne: Von hier aus können die Besucher das zeitgleich stattfindende Oldtimer-Festival auf der Rennstrecke verfolgen. Historische Rennwagen, klassische Formel-Fahrzeuge und faszinierende Prototypen sorgen für Motorsportgeschichte in Bewegung. Der Zugang zur Schnuppertribüne ist am Familientag kostenlos. Wer den Nürburgring einmal aus einer anderen Perspektive kennenlernen möchte, kann bei einer Backstage-Tour hinter die Kulissen der Rennstrecke blicken. Das komplette Programm gibt's im Netz. (thw)

https://nuerburgring.de