DRK Euskirchen Ortsgruppe ehrt und verabschiedet treue Mitglieder

Euskirchen – Eine erfreuliche Bilanz hat der Euskirchener Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in seiner ersten Jahreshauptversammlung seit Beginn der Corona-Pandemie gezogen. So ist die Zahl der Blutspender leicht gestiegen, und auch das Jugendrotkreuz registrierte Zuwächse, wie das DRK nach dem Treffen in der Fahrzeughalle des Rotkreuz-Zentrums mitteilte, in der sich mehr als 50 Mitglieder versammelt hatten.

Dem Tätigkeitsbericht des Vorstands um die Vorsitzende Angelika Gräber-Stupp war zu entnehmen, dass der Ortsverein während der Pandemie große Teile seines Fuhrparks erneuert hat. Unter anderem wurden ein Rettungswagen, ein Mannschaftstransportfahrzeug und eine elektrische Fahrtrage angeschafft.

Abschied von Zugführer Dirk Kristahl

Offiziell verabschiedet wurde Zugführer Dirk Kristahl. Nach mehreren Jahrzehnten im Amt hatte er seine Aufgaben kurz vor der Corona-Krise an Egon Frauenschläger übergeben. Jubilarehrungen standen ebenfalls auf dem Programm. Diese Aufgabe übernahmen Gräber-Stupp und der Leiter der Euskirchener Rotkreuzgemeinschaft, Daniel Pöthmann.

Nachträglich für das vergangene Jahr wurden Hermann Hermanns, Teresa Zielezny, Sofia Gehlen, Florian Weber, Vanessa Siebertz und Bernd Jansen für jeweils fünf Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet. Weitere Geehrte: Monique Lichius, Lars Klein (zehn Jahre), Sofia Kowal (15), Maria Kreitner und Christian Schmitz (20), Wilfried Poschen (35), Margarethe Haag (40) sowie Elisabeth Krause, Herbert Schmitz und Dieter Kabatnik (50 Jahre).

Die Jubilare des Jahres 2021: Christina von Ahn, Kevin Klinge, Daniel Heinz und Tobias Giels (fünf Jahre), Katrin Vollmer, Anne Bergheim, Dagmar Heitmann, Stephan Arnolds, Anneliese Beisert und Angelika Voigt (zehn), Johannes Schneider, Carl Emil Wittgen und Dieter Pape (15), Thomas Marzi (25) und Frank Slottke (35 Jahre). (eb)