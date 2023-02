Euskirchen – Heike Nimtz hat ihren Traum verwirklicht – und vorher floss die eine oder andere Träne. 20 Jahre war die Euskirchenerin als Fußpflegerin selbstständig, nun hat sie an der Hochstraße in Euskirchen eine Boutique für Damenmode in Übergröße eröffnet. „Dazwischen gab es schon eine oder andere schlaflose Nacht“, sagt die 55-Jährige. Doch sie habe den Schritt bisher zu keinem Zeitpunkt bereut – auch wenn der Abschied von den Kunden aus der Fußpflege ihr schon schwer gefallen sei.

Nimtz bietet dort, wo bis zur Flut noch Hunde eine neue Frisur erhalten haben, modische Kleidung in den Konfektionsgrößen 44 bis 58 an. Und der Start war nach eigenen Angaben ein voller Erfolg. „Ich bin da schon eine Nische“, sagt sie. Entsprechend seien am 4. April so vielen Kunden gekommen, dass sie am nächsten Tag erstmal neue Outfits ordern musste.

Rarität auf dem Schrank

In dem kleinen Laden, den Nimtz „Hüftgold“ genannt hat, gibt es aber nicht nur Mode. Auch kleinere und größere Accessoires findet man in dem Geschäft, das durchaus stilvoll eingerichtet worden ist. „Modern kann doch heute jeder“, sagt die 55-Jährige schmunzelnd.

Eine Woche, viele Veranstaltungen

Frühlingswoche

Nach der Flutkatastrophe findet in der Euskirchener Innenstadt ein sogenanntes Pre-Opening statt. Unter dem Motto „Auf in den Frühling“ dreht sich vom 25. bis zum 30 April alles um die bereits geöffneten Geschäfte. Aus diesem Anlass wird buchstäblich der rote Teppich vor den Läden ausgerollt. Zudem wird es Straßenmusik, Kunst sowie eine kleine Auswahl an Informations- und Aktionsständen (11 bis 18 Uhr) geben.

Am Montag, 25. April, beginnt die Aktionswoche in der Bahnhofstraße mit einem Marionettenspieler (14, 15.45 und 17 Uhr) und einem Orgelspieler (14.45 und 15.45 Uhr). Auch am Dienstag geht es mit Musik weiter, dann aber in der Neustraße.

Ein Höhepunkt wird der Feierabendmarkt am Mittwoch, 27. April, sein. Zwischen 15 und 20 Uhr können auf dem Klosterplatz regionale Produkte eingekauft werden. Zudem treten die Musiker Jürgen Bönsch und Jan-Philipp Röser auf (18.30 Uhr), die ein Flutlied geschrieben haben.

Am Donnerstag dreht sich alles um die Eröffnung von Galeria Karstadt Kaufhof. Am Samstag steht zwischen 10.30 und 22 Uhr ein großes Kultur- und Solidaritätsfest mit Musik, Tanz und Kultur auf dem Programm. (tom)

Und so werden an der Wand befestigte Stühle zur Kleiderstange umfunktioniert und mitten im Raum steht ein alter Holztisch. Ganz fertig ist Laden noch nicht: Die Front habe bei der Flut so gelitten, dass sie noch ausgetauscht werden müsse, so Nimtz. Besonders stolz ist sie auf einen alten, braunen Schrank. Den wollte eine Freundin eigentlich in den Sperrmüll stellen, doch Nimtz intervenierte. Nun steht er im „Hüftgold“.

Das könnte Sie auch interessieren:

Und es ziert ihn eine echte Euskirchener Rarität – eine Hutschachtel des Euskirchener Traditionsgeschäft Meurer-Breuer. Das Geschäft an der Neustraße ist vor drei Jahren dem Erdboden gleichgemacht worden.

Das Hüftgold, Hochstraße 60, hat von Dienstag bis Freitag zwischen 10 und 18 Uhr geöffnet. Samstags von 10 bis 14 Uhr.