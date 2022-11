Bad Münstereifel – 2. Regionalliga: Die Vorbereitung: suboptimal. Die Vorfreude: dennoch immens. Lediglich zweimal in den vergangenen fünf Wochen werden die ErftBaskets Bad Münstereifel vor dem Spiel am Samstag (19.30 Uhr, Willi-Maurer-Halle in Euskirchen) trainiert haben. Der Grund: Nach der Weihnachtspause gab es zahlreiche Corona-Fälle bei der Mannschaft von Philipp Sparwasser. An Training war da nicht zu denken.

Für die Partie gegen den Leichlinger TV sieht es nicht bestens, aber immerhin besser aus. „Es gibt keine Gründe, warum wir nicht spielen sollten“, sagt der Coach. Er hofft auf den Einsatz eines Spielers, der sich noch freitesten lassen muss. Zwei ungeimpfte Akteure stehen ihm dagegen weiterhin nicht zur Verfügung.

Er rechnet nicht damit, dass sich das in dieser Saison noch ändert. „Wir planen ohne sie. Das haben wir auch klar kommuniziert“, so Sparwasser. Das wiederum hat Auswirkungen auf die Kaderzusammenstellung für den Rest der Spielzeit: „Wir wollen unsere beiden Mannschaften konkurrenzfähig halten. Nach dem Spiel am Samstag werden wir uns zusammensetzen.“

Die Akteure, die vor der Saison für die zweite Mannschaft gemeldet worden waren, dürfen fünf Spiele in der Erstvertretung absolvieren. Dann muss ein begründeter Antrag beim Verband gestellt werden. „Das können wir. Allein mit dem Argument, dass wir sonst nicht spielfähig sind“, so Sparwasser: „Am Samstag wollen wir erstmal sehen, wo wir nach fünf Wochen mit kaum Basketball überhaupt stehen. Wir werden über den Kampf kommen und schauen, wie lange wir den Gegner ärgern können.“

TuS Zülpich empfängt Primus

Oberliga: Der TuS Zülpich spielte zuletzt stark und sicherte sich einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt. Im zweiten Heimspiel in Folge wollen die Schützlinge von Marcus Görner nun nachlegen. Am Samstag (19.30 Uhr) ist die dritte Mannschaft der Telekom Baskets Bonn in der Römerstadt zu Gast. Die Aufgabe wird aber ungleich schwerer als zuletzt gegen Frechen. Der Grund: Die Bundesstädter führen mit nur einer Niederlage die Oberliga-Tabelle an.