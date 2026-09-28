Oberliga: Erftbaskets Bad Münstereifel – BG Bonn 62:66 (15:23, 15:19, 21:12, 11:12). Die Erftbaskets Bad Münstereifel haben zum Auftakt der Basketball-Oberliga-Saison eine starke Aufholjagd gezeigt, mussten sich der BG Bonn aber knapp mit 62:66 geschlagen geben. Nach einer schwierigen ersten Halbzeit kämpfte sich der Aufsteiger zurück ins Spiel und übernahm sogar die Führung. In der Schlussphase fehlte jedoch die nötige Abgeklärtheit.

Die Gäste erwischten den besseren Start. Bonn kam immer wieder zu freien Würfen und verwandelte diese konsequent. Nach dem ersten Viertel lagen die Erftbaskets mit 15:23 zurück. Auch im zweiten Abschnitt fand Bad Münstereifel offensiv zunächst nicht richtig ins Spiel. Zwischenzeitlich zogen die Gäste sogar auf 18 Punkte davon, zur Pause lagen sie mit zwölf Punkten vorn.

In der ersten Halbzeit hat der Gegner fast jeden Wurf einfach getroffen. Robert Schramm, Trainer der Erftbaskets

„In der ersten Halbzeit hat der Gegner fast jeden Wurf einfach getroffen“, analysierte Trainer Robert Schramm. Gleichzeitig habe seine Mannschaft vorne Nervosität gezeigt. „Gegen eine Bonner Mannschaft, die ihr erstes Saisonspiel mit mehr als 40 Punkten Differenz gewonnen hatte, war zunächst auch ein gewisser Respekt spürbar.“

Nach der Pause änderte sich der Spielverlauf. Die Erftbaskets kamen mit mehr Energie aus der Kabine und verbesserten ihr Verteidigungsspiel. Im dritten Viertel erzielte der Aufsteiger 21 Punkte, Bonn kam nur auf zwölf. Damit war die Partie beim Stand von 52:54 vor dem letzten Viertel wieder völlig offen. „Wir haben gemerkt, dass wir den Respekt langsam abgelegt hatten“, so Schramm.

Jan Züll (r.) war mit 23 Punkten bester Scorer der Erftbaskets. Copyright: Kevin Bindig

Trainer Robert Schramm. Copyright: Kevin Bindig

Im Schlussviertel kämpfte sich das Schramm-Team Punkt für Punkt heran und schaffte es sogar Mitte des Schlussviertels, erstmals in der Partie die Führung zu übernehmen. Einige unglückliche Schiedsrichterentscheidungen und fehlende Präzision in den Abschlüssen sorgten allerdings dafür, dass die Führung nicht ausgebaut werden konnte. So blieben die Bonner im Spiel und agierten in den entscheidenden Aktionen abgeklärter. Am Ende wurde die Bad Münstereifeler Aufholjagd nicht belohnt und der Aufsteiger musste sich mit 62:66 geschlagen geben.

Dass die Mannschaft trotz des Rückstands nicht aufgab, war für Schramm eine der wichtigsten Erkenntnisse des Abends. „Wir haben ein unglaubliches Comeback hingelegt“, sagte er. Gerade gegen einen erfahrenen Gegner sei es wichtig gewesen, dass die Mannschaft den Kopf nicht hängen gelassen habe und mit Ehrgeiz und Energie zurückgekommen sei.

Für den Aufsteiger geht es in der neuen Klasse zunächst darum, sich zu etablieren und genügend Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln. Die Ausgangslage wird sich in den kommenden Wochen verbessern.

„Ich hatte jetzt acht Trainings und nicht einmal waren alle Jungs, die heute Abend da waren, gemeinsam im Training. Aber jetzt ist der Urlaubsmonat September vorbei und ich hoffe, dass wir demnächst mit allen Jungs trainieren können. Zudem fehlten heute noch zwei Spieler“, erklärte Schramm. Daher musste sich der Coach Verstärkung aus der zweiten Mannschaft holen: „Kompliment an die Jungs, die in einigen Situationen gute Aktionen gezeigt haben.“