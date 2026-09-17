Landesliga: TB-SV Füssenich-Geich – SC Blau-Weiß Köln 2:1 (2:0). Mit einer beeindruckenden Energieleistung trotzte die TB-SV Füssenich-Geich ihren personellen Sorgen und feierte zum Auftakt der Landesliga-Saison einen 2:1-Erfolg gegen Blau-Weiß Köln. Lediglich elf Spielerinnen standen Trainer Moritz Barber zur Verfügung. Umso größer war die Freude über den überraschenden Dreier. „Es war eine wahnsinnige Teamleistung. Jede ist an ihre Grenzen gegangen und hat 90 Minuten alles gegeben“, lobte Barber.

Matchwinnerin war Rückkehrerin Laura Barber, die beide Treffer erzielte. Den Führungstreffer leitete Sina Sendscheid mit einer starken Einzelaktion ein. Nachdem sie sich über die rechte Seite durchgesetzt hatte, konnte sie im Strafraum nur durch ein Foul gestoppt werden. Den fälligen Strafstoß verwandelte Barber zum 1:0 (6.). Auch an der Entstehung des zweiten Treffers war Sendscheid maßgeblich beteiligt: Erneut setzte sie sich auf der Außenbahn durch, ehe Barber im Nachsetzen zum 2:0 traf (36.). Zwischenzeitlich parierte Torhüterin Celine Jeub einen Elfmeter der Gäste und bewahrte ihr Team damit vor dem Ausgleich.

In der zweiten Halbzeit machten die Gäste es mit dem Anschlusstreffer zum 1:2 noch einmal spannend, doch die TB-SV verteidigte die Führung mit großem Einsatz. „Jede ist für die andere mitgelaufen, hat sich in jeden Schuss reingeworfen. Als Team haben wir die drei Punkte verteidigt“, sagte Barber, der besonders stolz auf den Zusammenhalt seiner Mannschaft ist. Gerade angesichts der aktuellen Personalsituation sei der Auftaktsieg „einfach sehr gut“ für das Team.

Merken glich die Zülpicher Führungen jedesmal aus

TuS Zülpich – SV Merken 3:3 (2:1). Die Generalprobe für den Ligastart verlief für den ambitionierten Landesligisten TuS Zülpich vielversprechend: Im Play-off zum Mittelrheinpokal setzte sich die Mannschaft von Robin Metternich beim TuS Immekeppel souverän mit 6:0 durch.

Zum Saisonauftakt gastierte mit dem SV Merken der Mitaufsteiger der Saison 2024/25 in der Römerstadt. Auf dem Papier schien die Aufgabe lösbar, hatte Zülpich die beiden Duelle der Vorsaison gegen den damaligen Tabellenzehnten doch jeweils gewonnen. Doch die Realität sah anders aus: Zülpich musste sich, nachdem die Mannschaft dreimal eine Führung verspielte, letztlich mit einer Punkteteilung zufriedengeben.

„Das Spiel ist schwer in Worte zu fassen. Eigentlich haben wir alles im Griff, haben Merken aber immer wieder durch eigene Fehler, die die Gäste eiskalt ausnutzten, zurück ins Spiel gebracht. Unsere Führungen waren in meinen Augen verdient, aber wir haben es leider nicht geschafft, den Sack zuzumachen“, bilanzierte Metternich. Die Tore für Zülpich erzielten Christina Fischer (7.) und Celine Hilgers (45., 63.).

Ein Wißkirchener Sieg im ersten Sechs-Punkte-Spiel der Saison

Bezirksliga Staffel 2: SC Wißkirchen – RW Lessenich 2:1 (0:0). Der Einstand von Wißkirchens Spielertrainerin Denise Blumenroth ist geglückt. Nach einem 0:1-Rückstand drehten die Gastgeberinnen zum Bezirksliga-Auftakt die Partie gegen RW Lessenich und feierten einen letztlich verdienten 2:1-Erfolg. Dabei bestätigte die Mannschaft bereits Ansätze der kontrollierten und ballbesitzorientierten Spielweise, die Blumenroth vor der Saison als Ziel ausgegeben hatte.

„Grundsätzlich waren wir die spielbestimmende Mannschaft. Wir hatten mehr Ballbesitz und haben das ganz gut gemacht“, fasste Blumenroth nach dem Abpfiff zusammen. Zwar hätte ihr Team infolge einer „einhundertprozentigen Chance“ durch Maike Franzen in Führung gehen müssen, doch es waren die Gäste, die nach einem Freistoß das 1:0 (68.) markierten. „Uns fehlte zunächst noch die Durchschlagskraft im letzten Drittel“, berichtete die Spielertrainerin. Nach dem Rückstand erhöhte Wißkirchen den Druck, kam durch ein Tor von Maike Franzen nach Vorlage der eingewechselten Denise Blumenroth zum Ausgleich (78.) und sorgte kurz vor Abpfiff durch Alina Illgner für den Siegtreffer (90.+1).

„Lessenich hatte am Schluss wenig bis gar nichts mehr dagegenzusetzen. Ich bin sehr, sehr froh. Das war für uns schon zum jetzigen Zeitpunkt ein Sechs-Punkte-Spiel,“ so Blumenroth erleichtert. Den erfolgreichen Saisonstart möchte sie allerdings nicht überbewerten und richtet bereits jetzt ihren Fokus auf den nächsten Spieltag: Beim Auswärtsspiel bei Vorwärts Spoho Köln, das auf heimischem Platz als besonders stark gelte, hofft die Spielertrainerin erneut auf etwas Zählbares.

Doppelpack von Stephanie Möseler beim Kommerner Sieg

VfL Kommern – DJK Südwest II 3:1 (1:1). Erfolgreich sind auch die Frauen des VfL Kommern in die neue Bezirksliga-Saison gestartet. Gegen DJK Südwest Köln II setzte sich die Elf von Trainer Sascha Wagner mit 3:1 durch.

Stephanie Möseler brachte die Gastgeberinnen in Führung (28.), ehe Südwest noch vor der Pause ausglich. Nach dem Seitenwechsel stellte Jana Opgenorth in der 68. Minute die Führung wieder her. Nur zwei Minuten später traf Möseler mit ihrem zweiten Treffer zum 3:1-Endstand.

Der Erfolg ist umso höher einzuschätzen, da Zweitvertretungen aufgrund ihrer wechselnden Kaderbesetzung nur schwer kalkulierbar seien, wie Wagner vor dem Spiel betonte.

Kreisliga A Euskirchen

VfL Kommern II – FFC Bergheim II 14:0 (6:0). Torschützinnen: Lisa Schäfer (11., 87.), Annalena Bädorf (24., 31.), Zoe Wilden (28., 35.), Lara Schmitz (30., 47., 51., 55., 61.), Lena Krohn (70., 73., 82.).

Efferener BC II – SV Mutscheid 1:2 (0:1). Torschützin: Jennifer Schneider (45., 56.).

Efferener BC – SG Hellenthal 5:1 (3:1). Torschützin: Marie Klein (6.).

FC Berrenrath – SpVg Nöthen-Pesch-Harzheim 0:9 (0:6). Ophelia Rosenbaum (2., 7., 16.), Sabrina Krause (19., 21., 29., 74., 85.), Elisabeth Schmitz (89.).

Die kommenden Spiele

Landesliga: Am 20. September trifft Zülpich auswärts auf den SV Weiden (13.30 Uhr). Füssenich misst sich ebenfalls auswärts mit der Zweitvertretung von Fortuna Köln (15.30 Uhr).

Bezirksliga Staffel 2: Wißkirchen reist zu Vorwärts Spoho Köln III (17 Uhr). Kommern reist ebenfalls nach Köln und trifft dort auf Spiel und Sport Nippes (11 Uhr).

Kreisliga A Euskirchen: Der SV Mutscheid hat den Efferener BC zu Gast (12.30 Uhr), Kommern II reist zum FFC Bergheim (13 Uhr). Die SpVg Nöthen-Pesch-Harzheim empfängt den VfL Erp (11 Uhr).