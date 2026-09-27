Mittelrheinliga: FC Hürth – TuS Chlodwig Zülpich 2:2 (0:1). Im sehr gut besuchten Salus-Park am Schulzentrum in Hürth benötigten beide Mannschaften Anlaufzeit. Der gegenseitige Respekt war sofort erkennbar. Zweikämpfe dominierten die Anfangsphase des Spiels, Torchancen blieben hingegen Mangelware. Erst nach 20 Minuten bot sich FC-Spielmacher Dario Bezerra Ehret von der Strafraumgrenze die erste Großchance.

Dann schlug die Stunde von Zülpichs Devin Nickisch. Beim ersten Versuch traf er den Pfosten. Nur eine Minute später luchste er Zachary-Oduro Bonsu den Ball ab und traf mit einem satten Flachschuss ins rechte Eck.

Beiden Teams fehlte es im Duell der beiden Aufsteiger in die Mittelrheinliga weiterhin an Durchschlagskraft. Daniel Sopo bot sich bis zum Seitenwechsel noch eine Halbchance. Wie ausgewechselt kamen die Gastgeber aus der Halbzeitpause und gaben den Ton an. Sabhan Al-Ali glich nach glänzender Vorarbeit von Christian Tittes mit einem wuchtigen Kopfball aus (61.). Beim nächsten Angriff verpasste Julian Luerken den zweiten Hürther Treffer.

Große Hektik in der Schlussphase der Partie

Aus heiterem Himmel netzte der eingewechselte Pascal Schiffer zum 2:1 für den TuS ein. Einmal mehr hatte eine Standardsituation den Ausschlag gegeben. FC-Coach Nico Beck bewies mit der Einwechselung von Aldin Plavulj ein feines Gespür, denn der neue Spieler auf dem Feld glich sofort aus. Besser kann ein Comeback gar nicht laufen.

Nach hinten heraus kam große Hektik auf. Zuerst war TuS-Coach David Sasse betroffen, der anscheinend eine Entscheidung des Linienrichters kommentiert hatte und daraufhin die Rote Karte sah.

Damit noch nicht genug. In der sechsten und siebten Minute der Nachspielzeit zeigte Schiedsrichter Alexander Werne auch noch Kevin Kochems die Rote Karte und Kapitän Georg Salmon die Gelb-Rote. Damit war es ein ohne Zweifel teuer erkauftes Unentschieden für die Gäste as Zülpich.