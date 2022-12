Frechen – SV Bergisch Gladbach 09 – JSG Erft 01 2:0 (2:0). Die U15-Junioren der JSG Erft 01 haben das Endspiel um die Mittelrheinmeisterschaft verloren. Vor rund 100 Zuschauern im Kurt-Bornhoff-Sportpark in Frechen zeigten beide Mannschaften eine gute Fußballpartie, an dessen Ende die 09er aus Bergisch Gladbach den Meisterteller gewannen.

Das Wichtigste zuerst

Die Mannschaft von Marcel Schmitz begann hochkonzentriert und war in den ersten 25 Spielminuten die deutlich aktivere Mannschaft. Dann aber waren es zwei individuelle Fehler in Reihen der JSG Erft 01, die der Gegner aus Bergisch Gladbach sofort und effizient bestrafte. Nach dem Seitenwechsel kämpfte die JSG bis zum Umfallen, schaffte es aber nur noch zwei zwingende Torchancen zu erspielen.

Zahlreiche Zuschauer verfolgten das Spiel, viele davon natürlich auch aus dem Euskirchener Raum. Copyright: Rocco Bartsch

Die Szene des Spiels

Es war die 14. Spielminute, als der bereits mit einer Verletzung ins Spiel gegangene Luke Duwe das Spielfeld wieder verlassen musste. In der Folge fehlte der Abräumer im Mittelfeld, und diese Unsortiert wirkte sich bis zum Pausenpfiff deutlich aus. Bergisch Gladbach nutzte einen Abspielfehler zum 1:0 und nur fünf Minuten später einen Fehler im Spielaufbau direkt zum 2:0. Doppeltorschütze war Phil Julian Kasper, der damit zum Spieler des Spiels wurde.

Druckvoller Beginn in der Anfangsphase

Die ersten 25 Spielminuten gehörten ganz klar der JSG Erft 01. Aaron Mertens schloss bereits nach drei Minuten den ersten Angriff ab und verfehlte nur knapp. Die JSG spielte mit viel Druck und verbuchte auch in Sachen Spielanteilen ein deutliches Plus. Levi Milambo war es dann, der gleich zweimal seinen Meister im Torhüter der 09er fand. Aus dem Tritt kam Erft 01 erst mit dem ersten Gegentor. Erst dann nahm Bergisch Gladbach am Spielgeschehen teil, ließ aber hinten nicht mehr viel zu.

Nach dem Spiel gab es hängende Köpfe bei den Spielern der JSG Erft 01. Copyright: Rocco Bartsch

Anrennen in Hälfte zwei

Mit dem 0:2 vor der Brust ging es in die zweite Hälfte hinein. Am Einsatz und Willen mangelte es nicht. Vielmehr an der letzten Konsequenz in Strafraumnähe. Gabriel Amisso per Fallrückzieher und später im Eins-gegen-eins scheiterte für die aufopferungsvoll kämpfenden Jungs von Trainer Marcel Schmitz. Erst als Erft 01 hinten öffnete und noch einmal alles riskierte, kam Bergisch Gladbach zu guten Tormöglichkeiten.

Das sind die Stimmen zum Spiel

Trainer Marcel Schmitz: „Das war eine vermeidbare und unnötige Niederlage, denn dieses Spiel musste man nicht verlieren. Letztlich bringen uns zwei individuelle Fehler um den Lohn unserer Arbeit. Der Gegner hat dies sofort bestraft und dann nur noch verwaltet. Insgesamt war unser Angriffsspiel zu umständlich. In ein paar Tagen werden wir aber mit Stolz auf das Erreichte zurückschauen. Wir sind die Nummer zwei am Mittelrhein geworden und dieser Erfolg macht mich sehr stolz.“

1. Vorsitzender Wilhelm Schlipp: „Ein Finale verliert man natürlich sehr ungern, aber Fußball ist wie er ist. Mal hat man das nötige Glück auf seiner Seite, wir heute nicht. Die ersten gut 20 Minuten waren richtig gut von den Jungs, dann kam der Doppelschlag, von dem wir uns nicht mehr erholt haben. Trotz alledem sind wir das zweitbeste Team am Mittelrhein und das ist ein herausragender Erfolg für die Mannschaft und unseren Verein.“