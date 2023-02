Kreis Euskirchen – Es ist der reine Wahnsinn, der sich in den Kreisligen am letzten Spieltag der Saison am Sonntag abspielt. Durch die Einzelrunde sind viele Mannschaften nah beieinander, so dass in jeder Liga noch Entscheidungen anstehen – von sehr großen wie in der Kreisliga A bis hin zu minimalen, wie in der Kreisliga C2. Ein wahres Fußballfest für Mathematiker!

Der Fußballkreis Euskirchen hat in dieser Woche die Startzeiten angepasst, damit alle Spiele, in denen es um etwas geht, gleichzeitig stattfinden. Die Partien der Kreisliga B2 wurden wegen mehrerer Corona-Fälle bei Tabellenführer Dreiborn komplett auf Mittwoch, 4. Mai, verschoben. Deshalb verzichten wir in dieser Darstellung auf diese Liga, in der es in jedem der sechs Spiele um etwas geht.

Warten bis Mitte Juni

Einige extrem unwahrscheinliche Ereignisse – etwa, dass vier Bezirksliga-Absteiger oder gar keiner aus dem Kreis kommen, sowie unrealistisch hohe Siege in der Kreisliga A – klammern wir bei der Betrachtung ebenfalls aus. Einige Entscheidungen werden zudem erst dann feststehen, wenn die Ligen auf Verbandsebene Mitte Juni enden. Unter Umständen ist nämlich auch Platz zwölf in der Kreisliga A kein Abstiegsplatz.

Wir gehen vom Ist-Zustand aus, bei dem es zwei Bezirksliga-Absteiger aus dem Kreis gibt (Euskirchen und aktuell Sötenich). Bei drei Kreis-Absteigern aus der Bezirksliga – Frauenberg und Nierfeld sind akut gefährdet – gibt es nur drei Aufsteiger in die Kreisliga A, nur fünf Absteiger in die Kreisliga C sowie nur sechs Aufsteiger in die Kreisliga B. Es gilt dann jeweils die Quotientenregelung. Die Punkte-Quotienten geben wir – auch im Vergleich mit einem möglichen Ausgang in der Kreisliga B2 – an.

Das könnte Sie auch interessieren:

Kreisliga A

Regeln: 1 Aufsteiger; 5 Absteiger.

Aufsteiger: Bessenich.

Absteiger: FC Heval, Bürvenich/Schwerfen.

Voraussetzungen: Erftstadt-Lechenich II ist gerettet, Marmagen-Nettersheim ist abgestiegen, Platz 11 ist kein Abstiegsplatz, Platz 12 schon.

Gefährdet: Dollendorf-Ripsdorf, Stotzheim, Wißkirchen, Blessem.

27 Konstellationen (plus einige weitere, je nachdem wie hoch Siege/Niederlagen ausfallen) gibt es, weil es noch drei entscheidende Spiele gibt. Betrachtet wird das ganze in drei Paketen, ausschlaggebend ist das direkte Duell des SC Wißkirchen gegen den FC Do-Ri.

Wißkirchen gewinnt

Fall 1 Blessem gewinnt, Stotzheim gewinnt, Absteiger: Blessem (12.), Dollendorf (13.).

Fall 2 Blessem gewinnt, Stotzheim spielt unentschieden, Absteiger: Dollendorf (13.), Blessem (12., wenn sie mit einem Tor Unterschied gewinnen) oder Stotzheim (12., wenn Blessem mit mindestens zwei Tore Unterschied gewinnt).

Fall 3 Blessem gewinnt, Stotzheim verliert, Absteiger: Do-Ri und Stotzheim (Torverhältnis entscheidet über Platz 12/13).

Fall 4 Blessem spielt unentschieden, Stotzheim gewinnt, Absteiger: Dollendorf (12.) und Blessem (14.).

Fall 5 Blessem spielt unentschieden, Stotzheim spielt unentschieden, Absteiger: Dollendorf (12.), Blessem (14.).

Fall 6 Blessem spielt unentschieden, Stotzheim verliert, Absteiger: Blessem (14.), Stotzheim oder Dollendorf (12., Tordifferenz entscheidet).

Fall 7 Blessem verliert, Stotzheim gewinnt, Absteiger: Blessem (14.), Dollendorf (12.).

Fall 8 Blessem verliert, Stotzheim spielt unentschieden, Absteiger: Blessem (14.), Dollendorf (12.).

Fall 9 Blessem verliert, Stotzheim verliert, Absteiger: Blessem (14.), Stotzheim oder Dollendorf (12., Tordifferenz entscheidet).

Duell endet unentschieden

Fall 10 Blessem gewinnt, Stotzheim gewinnt, Absteiger: Wißkirchen (13.), Blessem oder Dollendorf (12., Tordifferenz entscheidet).

Fall 11 Blessem gewinnt, Stotzheim spielt unentschieden, Absteiger: Wißkirchen (13.), Blessem (12., bei Sieg mit einem Tor Unterschied) oder Stotzheim (12., bei Blessemer Sieg mit mindestens zwei Toren Unterschied).

Fall 12 Blessem gewinnt, Stotzheim verliert, Absteiger: Stotzheim (13.), Wißkirchen (12.).

Fall 13 Blessem spielt unentschieden, Stotzheim gewinnt, Absteiger: Blessem (14.), Wißkirchen (12.).

Fall 14 Blessem spielt unentschieden, Stotzheim spielt unentschieden, Absteiger: Blessem (14.), Wißkirchen (12.).

Fall 15 Blessem spielt unentschieden, Stotzheim verliert, Absteiger: Blessem (14.), Stotzheim (12.).

Fall 16 Blessem verliert, Stotzheim gewinnt, Absteiger: Blessem (14.), Wißkirchen (12.).

Fall 17 Blessem verliert, Stotzheim spielt unentschieden, Absteiger: Blessem (14.), Wißkirchen (12.).

Fall 18 Blessem verliert, Stotzheim verliert, Absteiger: Stotzheim (12.), Blessem (14.).

Dollendorf gewinnt

Fall 19 Blessem gewinnt, Stotzheim gewinnt, Absteiger: Blessem (12.), Wißkirchen (13.).

Fall 20 Blessem gewinnt, Stotzheim spielt unentschieden, Absteiger: Wißkirchen (13.), Blessem oder Stotzheim (12., Tordifferenz entscheidet).

Fall 21 Blessem gewinnt, Stotzheim verliert, Absteiger: Stotzheim, Wißkirchen (Tordifferenz entscheidet über Platz 12 und 13).

Fall 22 Blessem spielt unentschieden, Stotzheim gewinnt, Absteiger: Wißkirchen (12.), Blessem (14.).

Fall 23 Blessem spielt unentschieden, Stotzheim spielt unentschieden, Absteiger: Wißkirchen (12.), Blessem (14.).

Fall 24 Blessem spielt unentschieden, Stotzheim verliert, Absteiger: Blessem (14.), Stotzheim oder Wißkirchen (12., Tordifferenz entscheidet).

Fall 25 Blessem verliert, Stotzheim gewinnt, Absteiger: Wißkirchen (12.), Blessem (14.).

Fall 26 Blessem verliert, Stotzheim spielt unentschieden, Absteiger: Wißkirchen (12.), Blessem (14.).

Fall 27 Blessem verliert, Stotzheim verliert, Absteiger Blessem (14.), Wißkirchen oder Stotzheim (12., Tordifferenz entscheidet).

Kreisliga B1

Regeln: 2 Aufsteiger, 3 Absteiger.

Aufsteiger: JSG Erft.

Absteiger: Ülpenich, Bliesheim II.

Besonderheit 1: Der TuS Vernich, der eigentlich zur B1-Staffel gehören sollte, hat bereits vor der Saison zurückgezogen und wird nicht berücksichtigt.

Besonderheit 2: Steigt nur einer der beiden Tabellenzweiten aus der Kreisliga B auf, steht laut offiziellen Statuten ein Entscheidungsspiel an. Um für Planungssicherheit bei zumindest einem der Tabellenzweiten zu sorgen, will der Fußballkreis die Entscheidung aber per Quotientenregelung treffen. Nach dem 4. Mai will man diesbezüglich mit den beiden Vereinen reden.

Offene Entscheidungen: Kampf um Platz 2, Dritter Absteiger.

Zweiter Aufsteiger ist Füssenich-Geich bei einem Sieg (Quotient: 2,54) oder Unentschieden (Q: 2,36), D-H-O bei einem Sieg (Q: 2,45). Hält der Fußballkreis an der Quotientenregel fest, wäre Füssenich bei einem Sieg auf jeden Fall aufgestiegen, weil in der B2 der höchste Quotient maximal 2,5 (Dahlem-Schmidtheim bei einem Sieg, wenn gleichzeitig Dreiborn gewinnt). Tritt dieser Fall in der Kreisliga B2 nicht ein, wäre auch D-H-O bei einem Sieg definitiv aufgestiegen. Endet das Duell unentschieden, gibt es eine weitere entscheidende Konstellation in der Kreisliga B2, die den Aufstieg Füssenichs verhindern kann: Nämlich dann, wenn Dahlem gewinnt und Staffelsieger wird und Dreiborn unentschieden spielt (Quotient 2,41).

Dritter Absteiger ist Metternich, es sei denn, Stotzheim II verliert. Bei Punktgleichheit entscheidet in den Kreisligen B und C der direkte Vergleich, der 3:3 endete, und dann das Torverhältnis. Sollte es nur fünf Absteiger aus beiden Kreisligen geben, wäre die Mannschaft aus der Kreisliga B1 definitiv gerettet, denn der niedrigste Quotient beträgt 0,91 und der maximale Quotient der B2 beträgt 0,83.

Kreisliga C1

Regeln: Zwei Aufsteiger.

Aufsteiger: TuS Dom-Esch.

Zweiter Aufsteiger ist Weilerswist II bei einem Sieg (Quotient 2,5), ansonsten Blessem II (Quotient 2,42). Weilerswist hat den direkten Vergleich gegen Blessem II 1:6 verloren.

Kreisliga C2

Regeln: Zwei Aufsteiger.

Aufsteiger: Mechernich II, Feytal. Feytal definitiv Zweiter, weil Mechernich den direkten Vergleich 1:0 gewonnen hat. Der Quotient von Feytal beträgt je nach Ergebnis 2,54, 2,36 oder 2,27.

Kreisliga C3

Regeln: Zwei Aufsteiger.

Aufsteiger: Dollendorf-Ripsdorf II, Nierfeld II, wobei Nierfeld bei einem Sieg oder Unentschieden Staffelsieger wird, da der direkte Vergleich gegen Do-Ri II 4:0 gewonnen wurde. Die möglichen Quotienten: Do-Ri II 2,36, Nierfeld 2,27.

Kreisliga C4

Regeln: Zwei Aufsteiger.

Besonderheit: Roitzheim III hat das Spiel gegen Türk Gencligi II abgesagt und damit verloren.

Kreisliga-C-Quotienten

1. Türk Gencligi: 2,66

2. Feytal (Sieg): 2,54

3. Weilerswist: 2,5

4. Billig (S)/Blessem III (U): 2,44

5. Blessem II: 2,41

6. Feytal (U)/Do-Ri: 2,36

7. D-H-O (S): 2,33

8. Nierfeld (N)/Feytal (N): 2,27

Bei gleichem Punkt-Quotient entscheidet erst der Tordifferenz-Quotient, danach der Quotient der erzielten Tore. Danach treten weitere Regeln in Kraft. (ets)

Aufsteiger: Türk Gencligi II, weil der Quotient von 2,66 sicher ist und der höchste im Vergleich zu allen anderen C-Liga-Zweiten ist.

Zweiter Aufsteiger wird zwischen Blessem III und D-H-O II im direkten Duell sowie Billig/Veytal II ausgetragen.

Blessem III ist aufgestiegen bei einem Sieg gegen D-H-O II, dann sogar als Staffelsieger; bei einem Unentschieden (Quotient 2,44), wenn Billig II nicht gewinnt, denn den direkten Vergleich hat Billig 2:1 für sich entschieden.

Billig/Veytal II steigt auf bei einem Sieg (Quotient 2,44), wenn Blessem nicht gewinnt. Bei Blessemer unentschieden zählt der 2:1-Sieg im direkten Vergleich.

D-H-O II steigt auf bei einem Sieg (Quotient 2,33), wenn Billig II nicht gewinnt.