Lokalsport-Rückblick 2021 In der Not sind Vereine nicht allein

Die Flutkatastrophe im Juli sorgt auch im Sport für Zerstörungen.

Große Welle der Solidarität innerhalb der Sport-Gemeinschaft.

Auch wenn sich die Flutkatastrophe erst am Abend des 14. Juli ereignet und damit rein kalendarisch ins zweite Halbjahr gehört, hat sich die Lokalsportredaktion entschlossen, sie schon in diesem ersten Teil des Sport-Jahresrückblicks zu berücksichtigen. Denn wenn man so will, verlängert sie thematisch für viele Vereine die mit der Corona-Pandemie begonnene, sportlose Zeit.

Besonders beim Fußball ist alles vorbereitet. Mit einem großen Pokalwochenende will der Fußballkreis in eine neue, hoffentlich unbelastete Saison starten: Für Samstag, 17. Juli, ist das Pokalfinale zwischen Bessenich und Erftstadt-Lechenich vorgesehen, einen Tag später soll die Anfang des Monats ausgeloste, erste Runde des Kreispokals ausgetragen werden. Doch noch vor dem Wochenende kommt die Flut, zerstört und beschädigt Vereinsheime, Umkleidekabinen sowie rund 20 Sportplätze im Kreis. Schnell steht fest: Eine normale Fußballsaison wird nicht möglich sein, weshalb auf Kreisebene eine Einzelrunde ausgetragen wird.

ErftBaskets verlassen Bad Münstereifel

Aber auch andere Sportarten sind betroffen. Das Domizil der ErftBaskets Bad Münstereifel im St.-Angela-Gymnasium ist buchstäblich abgesoffen. Die Basketballer, die immerhin in der 2. Regionalliga der Herren spielen, treten in Euskirchen an. Die Volleyballer des VfL Gemünd, die in der Verbandsliga spielen, müssen nach Blankenheim als Heimspielort ausweichen.

Die Folgen der Katastrophe werden auch das Jahr 2022 noch beherrschen. Einige Sportstätten werden zwar wohl wieder hergestellt sein, etwa in Nierfeld, wo man sogar diese Saison noch auf eine Rückkehr hofft. Aber andere Klubs werden wohl noch länger in der Ferne zu Hause sein. Die große Solidarität unter den Vereinen inklusive der Spendenbereitschaft aus ganz Deutschland hat den Betroffenen aber gezeigt: In der Not sind sie nicht alleine. Die Aussage, dass Sport verbindet, bekommt eine ganz neue Bedeutung.