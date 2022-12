Euskirchen-Kuchenheim – Im Pokalfinale des Handballkreises Bonn-Euskirchen-Sieg trifft der TV Palmersheim am Dienstag, 20.30 Uhr, in der Peter-Weber-Halle in Kuchenheim auf den TSV Bonn rrh. Der Aufsteiger in die Oberliga empfängt mit Bonn einen erfahrenen Nordrheinligisten, der gerade erst die Meisterschaft als Tabellensechster abgeschlossen hat.

„Wir wissen nicht, mit welcher Truppe Bonn kommen wird, aber wir freuen uns sehr, dass wir noch ein Tüpfelchen auf dem i erhalten“, sagt Peter Trimborn, der sich auf das Heimspiel freut. „Soweit ich weiß, standen wir Palmersheimer noch nie in einem Endspiel. Von daher wollen wir das in erster Linie genießen, aber auch unsere Chancen auf den Titel suchen“, so der TVP-Trainer weiter. Palmersheim wird versuchen, die Abwehr felsenfest zu stellen, um dann im Angriff zuzuschlagen. Personell kann der TVP fast aus dem Vollen schöpfen.

Maeser kommt aus Bonn zum TVP

Kurz vor der Sommerpause vermeldet der TVP mit Clemens Maeser den ersten Neuzugang für die anstehende Spielzeit in der Oberliga. Maeser ist 24 Jahre alt und kommt – ausgerechnet – vom Endspielgegner TSV Bonn rrh. nach Palmersheim. Über die Stationen HV Erftstadt, SG Ollheim-Straßfeld und Bonn folgt nun der Wechsel des 1,94 Meter großen Rückraumspielers in die Mannschaft von Peter Trimborn.

„Aufgrund meines dualen Studiums in sozialer Arbeit ist der Aufwand für die Nordrheinliga zu hoch geworden“, sagt Clemens Maeser, der in Palmersheim dennoch die Möglichkeit sieht, höherklassig Handball zu spielen. Der Wechsel kommt in erster Linie durch persönliche Kontakte zustande, und Maeser steht der neuen Herausforderung positiv gegenüber.

„Ich komme in ein gut funktionierendes Team mit einem starken Verein im Rücken und freue mich auf die grandiose Anhängerschaft“, so der in Gymnich (Rhein-Erft-Kreis) lebende Maeser, der fortan seinen Teil zum Klassenerhalt beitragen möchte.