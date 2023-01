Euskirchen-Dom-Esch – Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Landesstraße 210 und der Dachsstraße ist am Mittwochnachmittag der 82-jährige Fahrer eines Transporters ums Leben gekommen. Seine 60-jährige Beifahrerin erlitt so schwere Verletzungen, dass sie mit dem Rettungshubschrauber in eine Kölner Klinik geflogen werden musste. Lebensgefahr wollte die Polizei nicht ausschließen. Der 62-jährige Lastwagenfahrer ist nach ersten Aussagen der Polizei leicht verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 16.45 Uhr. Der Transporter wollte, von Dom-Esch kommend, nach rechts in Richtung Großbüllesheim abbiegen. Dabei übersah er offenbar den auf der L210 aus Richtung Weidesheim herannahenden Sattelschlepper eines Jahrmarktbeschickers, der in Richtung Industriepark am Silberberg unterwegs war.

Lastwagen überschlug sich im Feld

Der Lastwagen prallte in die Fahrerseite des Lieferwagens. Dabei hatte der Fahrer des Sattelschleppers noch im letzten Moment versucht, den Zusammenstoß zu verhindern. Der Laster kam deshalb mitsamt Anhänger von der Straße ab und überschlug sich im Feld. Trotzdem erlitt der Fahrer offenbar nur leichte Verletzungen.

Der Lastwagenfahrer versuchte noch auszuweichen und geriet nach der Kollision in den Straßengraben. Copyright: Tom Steinicke

Für den Fahrer des Lieferwagens kam jede Hilfe zu spät. Er starb noch an der Unfallstell. Seine Beifahrerin wurde schwer verletzt. Beide waren im Transporter eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden.

Weil aus dem Lastwagen Benzin auslief, pumpte die Feuerwehr, die mit 56 Kräften vor Ort war, mehrere Hundert Liter ab. Der Kreuzungsbereich im Bereich der L210 war für die Dauer der Unfallaufnahme, der Aufräumarbeiten und der Bergung der Fahrzeuge komplett gesperrt.