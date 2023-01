Feuerwehreinsatz in Euskirchen Brand bei Procter & Gamble

In der Nacht zu Donnerstag kam es zu einem Schwelbrand in einer Recyclinganlage des Euskirchener Windel-Herstellers Procter & Gamble.

Euskirchen-Großbüllesheim – Ein Schwelbrand in einer Recyclinganlage bei Procter & Gamble hat zu einem Einsatz der Euskirchener Feuerwehr geführt. Der Brand war nach Angaben der Feuerwehr am Mittwoch gegen 22.30 Uhr in dem Werk im Industriepark am Silberberg ausgebrochen.



Die Brandmeldeanlage hatte Alarm geschlagen, weil eine Halle stark verraucht war. Unter der Leitung von Thomas Smarsly waren 51 Feuerwehrleute der Euskirchener Wehr im Einsatz. Unterstützt wurden sie von den Kollegen der Betriebsfeuerwehr des Windel-Herstellers.



Drei Trupps unter Atemschutz bekämpften den Schwelbrand. Dafür öffneten sie die Recyclinganlage und setzten zwei C-Rohre ein. Nach einer knappen Stunde war der Einsatz für die Euskirchener Feuerwehrleute beendet, der Brand gelöscht. Smarsly übergab den Brandort an die Kollegen der Betriebsfeuerwehr. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, steht aktuell noch nicht fest. Menschen wurden nicht verletzt. (tom)