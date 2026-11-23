War es das mit der Sonnenenergie im großen Stil aus der Gemeinde Hellenthal? Einen herben Dämpfer mussten die Projektierer bei der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Bauen und Planen der Gemeinde hinnehmen. Denn was sich die Planer der Aachener Stawag und der E-Regio aus Kuchenheim ausgedacht hatten, gefiel den Politikern im Ausschuss nicht. Sie erteilten dem Projekt „Solarpark Wollenberg“ eine endgültige Absage. Was zur Folge hatte, dass nach Aussage der Projektierer der eigentlich bereits genehmigte Solarpark bei Ingersberg/Eichen nun auch nicht realisiert werden wird.

Ingersberg: Fläche zu klein, Partner steigt aus

Der Grund dafür ist, dass sich nach dem positiven Hellenthaler Votum für den am westlichen Ortsrand von Ingersberg geplanten Solarpark noch wesentliche Änderungen ergeben haben, wie Florian Liel von der E-Regio berichtete. So wurde nicht nur der Plan, ein Stück Wald umzuwandeln und dafür auf einer anderen Fläche einen neuen Wald anzupflanzen, von den Behörden zurückgewiesen. Darüber hinaus habe auch einer der Flächeneigentümer seine ursprüngliche Zusage zurückgezogen. Nur acht von ursprünglich rund 15 Hektar seien verfügbar. Das hätte die wirtschaftliche Umsetzung gefährdet, sodass die ebenfalls beteiligte Rurenergie (Düren) aus dem Konsortium ausgeschert sei.

Wollenberg als Alternative mit Einspeisungspunkt

Doch die Zusammenarbeit mit der Stawag sei so gut, so Liel weiter, dass die beiden Stromversorger gemeinsam das Projekt „Solarpark Wollenberg“ in Angriff genommen hätten. Vorteil sei, dass diese Fläche, im Gegensatz zu Ingersberg, direkt an einem Einspeisungspunkt liegt.

Auch dieser Solarpark war bereits im Ausschuss vorgestellt worden. Dort allerdings war das Projekt zurückgestellt worden, denn die Planer hatten den Solarpark über die Gemeindegrenze nach Kall geplant, sodass die im Hellenthaler Kriterienkatalog festgesetzte Grenze von 15 Hektar umgangen worden wäre.

Abgespeckte Version: Mehr Abstand und Geld für die Vereine

Areal bei Ingersberg: zu klein. Copyright: Stephan Everling

Doch Kall entschied sich, wegen der Nähe zu Sistig, zwischenzeitlich gegen die Pläne von Stawag und E-Regio. So kamen die Projektierer mit einer deutlich abgespeckten Version noch einmal in den Hellenthaler Ausschuss. Bis zu 300 Meter weit sollten die Solarpanels von der Ortschaft Wollenberg entfernt sein. Auch wurde eine angrenzende Fläche in Richtung Norden für den Solarpark mit eingeplant. „Wir haben die Vorbehalte wahrgenommen“, sagte Jo Kraus von der Stawag. Deshalb sei die Nähe zur Ortschaft verringert worden. Ein begrünter Zaun sei vorgesehen, und die Anlagen könnten auch, um eine Blendwirkung zu verringern, gedreht werden. Am Stromertrag werde die Gemeinde mit 33.000 Euro jährlich partizipieren, zudem werde den Vereinen in Wollenberg und Felser 6000 Euro jährlich als Förderung gezahlt.

Ausschuss kritisiert Blendwirkung und geringe Beteiligung

Doch die Begeisterung bei den Ausschussmitgliedern hielt sich in Grenzen. Vor allem die mögliche Blendwirkung auf Felser und die Wirkung auf Wollenberg wurde beanstandet. „Wir werden ein Blendgutachten erstellen“, kündigte Thorsten Hamm von der Stawag an. „Wir können den Bürgern die Blendwirkung nicht zumuten“, erwiderten unter anderem Sebastian Krause (CDU) und Roland Kaul (SPD). Auch sei eine Summe von 33.000 Euro für die Gemeinde lächerlich, so mehrere Ausschussmitglieder. Denkbar wäre der 5,6 Hektar große Bereich im Norden der Potenzialfläche, da er von der Wohnbebauung aus nicht mehr sichtbar sei, sagte, wie andere auch, Dr. Manfred Leufgen (SPD).

Streit um das weitere Vorgehen – und um Ingersberg

Doch sollten die neuen Planungen der Investoren noch einmal in die Politik gehen, um anschließend eine Bürgerversammlung für Wollenberg und Felser einzuberufen, oder sollte direkt über das Projekt abgestimmt werden? Um diese Fragen kreiste nun die Diskussion. „Es wäre schön, wenn man eine Richtung sehen könnte“, drängte Hamm sanft in Richtung einer Entscheidung. Aber dabei ging es nicht mehr allein um den Solarpark Wollenberg, sondern nun auch um Ingersberg. „Wenn wir keine Flächen dazubekommen, wird das Projekt unwirtschaftlich“, sagte Liel. „Wenn wir auf zehn Hektar kommen, sind wir gesprächsbereit“, ergänzte Hamm.

Abstimmung: Zehn Stimmen gegen den Solarpark

Eine grundsätzliche Abstimmung über den Solarpark Wollenberg mit dem Wissen, dass dies auch das Ende für den Solarpark Ingersberg/Eichen bedeuten könnte, beantragte schließlich Armin Holzem (CDU). Mit zehn Stimmen für eine Ablehnung des Projektes, einer Enthaltung und zwei Gegenstimmen wurde das Thema Solarpark Wollenberg schließlich vom Ausschuss beendet.