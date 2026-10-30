Narzissenblüte lockt Gäste in die Nordeifel

Wenn sich im Frühjahr die Wiesentäler rund um Monschau und Hellenthal in ein gelbes Blütenmeer verwandeln, lockt die Narzissenblüte zahlreiche Naturbegeisterte in die Nordeifel. Damit Gäste dieses besondere Naturschauspiel künftig noch intensiver erleben und mehr über die schützenswerte Landschaft erfahren können, startet der Naturpark Nordeifel gemeinsam mit dem Naturschutz-Bildungshaus Eifel-Ardennen-Region (NABEAR) und aktiven Narzissen-Guides eine neue Aus- und Fortbildungsrunde. Gesucht werden engagierte Menschen, die ihr Wissen über die Natur der Region weitergeben und Gäste auf geführten Wanderungen begleiten möchten.

Seltene Gelbe Narzisse in nur wenigen Wiesentälern

Die wild wachsende Gelbe Narzisse (Narcissus pseudonarcissus) ist eine heimische Pflanzenart, die in Nordrhein-Westfalen nur noch in den Wiesentälern rund um Monschau und Hellenthal in größeren Beständen vorkommt. Im oberen Oleftal bei Hollerath sowie im Perlen- und Fuhrtsbachtal bei Monschau entsteht während der Blütezeit von Mitte April bis Anfang Mai ein beeindruckender Blütenteppich.

Kulturlandschaft als Ergebnis langer Entwicklung

Diese besondere Kulturlandschaft ist das Ergebnis einer langen Entwicklung. Nachdem zahlreiche Wiesen im vergangenen Jahrhundert mit Fichten aufgeforstet worden waren, wurden Maßnahmen zur Wiederherstellung und zum Schutz der wertvollen Narzissenwiesen ergriffen. Auch die NRW-Stiftung engagierte sich durch den Erwerb und die Renaturierung von Flächen für ihren Erhalt.

Seit 30 Jahren: Guides begleiten Besucher

Die geführten Wanderungen machen nicht nur die Schönheit der Landschaft erlebbar, sondern vermitteln auch, warum ihre Lebensräume besonderen Schutz benötigen. Seit rund 30 Jahren begleiten ausgebildete Narzissen-Guides Besucher durch die Eifeler Wiesentäler. Sie tragen dazu bei, Naturwissen anschaulich zu vermitteln, das Verständnis für ökologische Zusammenhänge zu stärken und die Gäste für einen rücksichtsvollen Umgang mit den empfindlichen Lebensräumen zu sensibilisieren. Die Nachfrage nach den Führungen ist weiterhin hoch.

Naturwissen vermitteln und Gäste begeistern

Ein prächtiges Naturschauspiel. Copyright: Archiv/Christoph Heup

Narzissen-Guides verbinden fundiertes Wissen mit einem besonderen Naturerlebnis. Auf drei- bis vierstündigen Wanderungen führen sie kleine Gruppen durch die Narzissenwiesen und machen die Zusammenhänge zwischen Natur, Landschaft, Geschichte und Naturschutz verständlich.

Das lernen die künftigen Guides in der Ausbildung

Die Ausbildung vermittelt dafür vielfältige Kenntnisse: von der wild wachsenden Narzisse und den artenreichen Berg-Mähwiesen über naturnahe Bachlandschaften und die Flussperlmuschel bis hin zu Biber und Wolf. Auch die Landschaftsgeschichte der Region, die Auswirkungen des Fichtenrückgangs, der Schutz sensibler Lebensräume sowie die Planung und Durchführung von Führungen stehen auf dem Programm. Ergänzt wird die fachliche Qualifizierung durch praktische Übungen zur Gruppenführung sowie Infos zu Organisation, Buchung und Vermarktung.

Drei Wochenenden, kostenlose Teilnahme

Die neuen Guides werden bei ihrer Tätigkeit durch den Naturpark Nordeifel unterstützt. Die Ausbildung umfasst drei Wochenenden zwischen April und Juli 2027. Neben fachlichen Einheiten stehen Exkursionen in die Narzissengebiete und weitere Lebensräume der Nordeifel auf dem Programm. Den Abschluss bildet die praktische Präsentation einer eigenen Narzissenführung. Die Teilnahme ist kostenlos.

Bewerbung bis zum 16. November

Interessierte können sich mit einer kurzen Darstellung ihrer persönlichen Motivation bis zum 16. November per E-Mail bewerben.

info@naturpark-eifel.de