Solo-Prinz, Prinzen-Paar und Dreigestirn – diese Herrscher-Varianten sind im Karneval ein vertrautes Bild. Zu ihrem 44. Vereins-Geburtstag haben sich die „Jecke vom Hahnebömsche“ aus Scheven jedoch eine ganz neue Konstellation einfallen lassen. Hier regiert seit Samstag ein jeckes Quintett.

Rappelvoller Saal bei der Proklamation

Zur feierlichen Proklamation wurde es am Samstag rappelvoll im Saal „Op de Kier“. Los ging es bereits pünktlich um 17.11 Uhr, als Herold, Koch und Standarte, gefolgt von annähernd 100 aktiven Tänzerinnen und Tänzern, zehn Trainerinnen und natürlich Vorstand und Elferrat in den Saal einzogen. Das Moderatoren-Duo Melanie und Marco Hofmann begrüßte die zahlreichen Gäste sowie die befreundeten Karnevalsvereine aus Kall, Sötenich und Sistig mit ihren Tollitäten und Tanzgruppen.

Das neue Tollitäten-Quintett im Amt

Drei Stunden später wurde dann unter tosendem Applaus und dreifachem Alaaf das neue Tollitäten-Quintett feierlich ins Amt eingeführt: Die beiden Prinzessinnen Daria I. (Mattes) und Angelina I. (Cater) regieren in der Jubiläums-Session gemeinsam mit dem Dreigestirn Prinz Joachim I. (Cremer), Jungfrau Haralda I. (Preuß) und Bauer René I. (Züll).

Vier der fünf Tollitäten gehen bereits in ihre zweite Amtszeit: Vor elf Jahren führte das Herren-Trifolium mit der damaligen Jugend-Prinzessin Daria schon einmal die Jecken an. Hinzugesellt hat sich nun noch Prinzessin Angelina I., die auf Bitte von Prinzessin Daria zu der neuen jecken Aufgabe nicht Nein sagen konnte.

Eigenes Lied sorgt für Stimmung im Publikum

Nach der Begrüßung durch die beiden Prinzessinnen gab das Trifolium ein eigens eingespieltes Lied zum Besten und sang sich spätestens damit in die Herzen der Schevener. Der Spaß, den das Fünfergespann am karnevalistischen Amt hat, übertrug sich von der Bühne sofort auf das Publikum. „Ein nahbares Tollitäten-Quintett mit jeder Menge Konfetti im Blut“, urteilt KG-Chef Arno Mattes.

Übergabe der Insignien und Jubiläumsprogramm

Mit den närrischen Insignien übergaben Bürgermeister Emmanuel Kunz und Ortsvorsteher Hans Reiff symbolisch das Regiment an die Fünferspitze. Begleitet wurde die Proklamation von einem abwechslungsreichen Programm, das der Vorstand speziell für das Jubiläum zusammengestellt hatte und allen Besuchern im Saal bereits viel Lust auf die Session gemacht hat. (thw)