Kinderwunsch wird Wirklichkeit

Der Spruch von den „leuchtenden Kinderaugen“ ist reichlich abgedroschen, und auch die Feststellung von Maren Wessel, Rektorin der Grundschule Sistig, es sei ein Kinderwunsch in Erfüllung gegangen, könnte missverstanden werden. Doch die Begeisterung, mit der die Kinder der Grundschule am Dienstagmorgen zum ersten Mal ihren neuen Soccercourt betraten, sprach Bände. Auch wenn das Geläuf wegen der frostigen Temperaturen etwas rutschig war, war die Freude der Kinder über ihren neuen Fußballplatz im Miniformat unübersehbar.

Die Euphorie ihrer Schüler über das „Herzensprojekt“ teilte Wessel. „Das ist ein Gewinn für den Schul- und Lebensort Sistig“, sagte sie. Damit sei ein sicherer Ort entstanden, an dem der Bewegungsdrang ihrer Schützlinge ausgelebt werden könne.

Ein Projekt für den ganzen Ort

Weil der Soccercourt für alle geöffnet ist, wurde das Projekt auch zu einem Vorhaben für den gesamten Ort, der sich mit viel Engagement beteiligte, um einen Teil der Finanzierung der Baukosten sicherzustellen und das klamme Gemeindesäckel zu entlasten. Etwa 65.000 Euro der rund 100.000 Euro Gesamtkosten wurden durch Fördergelder und Spenden getragen. „Wir freuen uns, dass wir einen Teil der Investitionen der Gemeinde zurückzahlen konnten“, so Wessel, was Bürgermeister Emmanuel Kunz mit einem ehrlichen „Wir uns auch“ quittierte. Das gemeinsame Engagement stehe beispielhaft dafür, wie solche Investitionen heutzutage noch möglich seien. Neben dem Soccercourt in Kall sei dies der zweite in der Gemeinde, informierte er. Es sei wichtig, dass ein derartiges Angebot auch in den Höhenorten vorgehalten werde.

Idee aus Förderverein und Offenem Ganztag

Die Gemeinde hatte die Vorfinanzierung übernommen, um die Umsetzung des Vorhabens sicherzustellen. Entstanden sei die Idee vor fast genau einem Jahr in Förderverein und Offenem Ganztag, erinnerte sich die Leiterin der OGS, Michaela Nowald. „Wir wollten etwas, was für die Kinder attraktiv ist“, sagte Claudia Scory, ebenfalls in der OGS tätig. Fußball sei immer sehr gefragt. Durch die Fangzäune des Soccercourts sei sichergestellt, dass Querschläger nicht auf die Straße oder das Schuldach fliegen, wenn die Kinder in den Pausen auf dem Schulhof Fußball spielen würden.

Maren Wessel öffnet das Tor. Copyright: Stephan Everling.

Spielplan und Bauzeit

Einen ausgefeilten Spielplan hat die Schulleitung erarbeitet, mit dem passende Gruppen zusammengestellt werden. Ein Vorteil sei, dass der Soccercourt, anders als der Schulhof, ganzjährig bespielt werden könne, so Wessel. Vier Monate Bauzeit hatte das Projekt erfordert, teilte Stefan Etten vom Kaller Bauamt mit.

Kleiner Förderverein, große Unterstützung

„Wir haben schon geschluckt, als die ersten Angebote kamen“, gab Bianca Züll, Vorsitzende des Fördervereins, zu. Schließlich habe der Förderverein gerade einmal 100 Mitglieder und einen jährlichen Mitgliedsbeitrag von zwölf Euro. Doch die Unterstützung sei immens gewesen. Kuchenverkauf in der Schule und der Erlös des Schulfestes wurden in die Finanzierung gesteckt. Zudem hätten Stiftungen Förderungen bereitgestellt. Allein durch einen Sponsorenlauf seien 17.000 Euro zusammengekommen.

Sponsorenlauf mit Feuerwehr und Verwaltung

Dabei hatten die Kinder der Grundschule ihr Bestes gegeben. Ein Viertklässler schaffte sogar 30 Runden auf dem Sportplatz. Doch auch Erwachsene machten mit. So beteiligte sich die Verwaltung an dem Lauf. Die Löschgruppe Sistig drehte sogar mit Atemschutzgeräten und Schutzausrüstung ihre Runden. „Aber ohne Handschuhe“, ergänzte Ortsvorsteher Brian Linden, selbst Mitglied der Feuerwehr. Für ihn sei vor einem Jahr die Besprechung über den Soccercourt der erste Termin im Amt gewesen. Er sei selbst auf diese Grundschule gegangen.