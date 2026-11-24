Vorlesetag mit prominenten Gästen

„Heute ist ein ganz besonderer Tag.“ Mit diesen Worten begrüßte Schulleiterin Maren Wessel die Kinder der Grundschule Sistig am Freitag in der Schulaula. Denn am bundesweiten Vorlesetag wartete in Sistig nicht nur eine spannende Reise in die Welt der Geschichten auf die Jungen und Mädchen. Neben allen Lehrerinnen waren auch Bürgermeister Emmanuel Kunz und Ortsvorsteher Brian Linden gekommen, um den Kindern vorzulesen. So berichtet es die Kaller Gemeindeverwaltung.

Kinder stimmen über Bücher ab

Wohin die literarische Reise gehen sollte, hatten die Mädchen und Jungen selbst mitentschieden: Im Vorfeld konnten sie an Plakaten für verschiedene Bücher abstimmen. Die kleinen Abreißzettel dienten am Vorlesetag zugleich als Eintrittskarten für die jeweiligen Lesegruppen. So fanden sich nach und nach alle Kinder in ihren Wunschgruppen zusammen.

Musikalischer Auftakt in der Aula

Für einen musikalischen Auftakt sorgte eine Kindergruppe mit dem Lied „Im Reich der Bücher“, das Lehrerin Alexandra Ronig mit den Schülerinnen und Schülern einstudiert hatte. Anschließend verteilten sich die Kinder auf verschiedene Räume der Schule – und tauchten ein in ganz unterschiedliche Geschichten.

Der Bürgermeister liest „Bestimmer sein“

„Ich finde Lesen toll. Besonders toll finde ich, dass man beim Lesen alles Mögliche machen kann. Man kann zum Beispiel bis ans allerentfernteste Ziel reisen, ohne ein Auto oder ein Flugzeug“, sagte Bürgermeister Emmanuel Kunz. Dass diese Reisen in der Fantasie keine Grenzen kennen, zeigte auch das Buch, aus dem Kunz vorlas: In „Bestimmer sein“ von Oliver Scherz geht es um das Erdmännchen Elvis, das eine große Idee hat: Wie lässt sich Streit unter den Tieren im Dschungel beenden? Denn alle haben ihre eigenen Vorstellungen davon, wer das Sagen haben sollte. Die Löwen verweisen auf ihre scharfen Zähne, die Zebras auf ihre friedliche Art und die Elefanten auf ihre Größe. Doch wer soll tatsächlich bestimmen? Mit viel Humor, fantasievollen Bildern und witzigen Reimen erzählt das Buch von Demokratie, Mitbestimmung und der Frage, wie eine Gemeinschaft ihre Entscheidungen treffen kann.

Ortsvorsteher entscheidet sich für Drache Grisu

Auch Ortsvorsteher Brian Linden hatte ein Buch im Gepäck. Er entschied sich für eine Geschichte vom kleinen Drachen Grisu und nahm seine Kindergruppe mit in dessen Abenteuer. (eb)