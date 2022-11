Euskirchen – Es wird in diesem Jahr kein Karneval gefeiert? Von wegen! Bei den Jecken herrscht schon vor dem Elften im Elften Aschermittwoch? Von wegen! Bei der IG Südstadt heißt es nur drei Tage nach dem Start in die Session, der vieler Orts ausfallen wird: Dreimol Oeskerche Alaaf.

Bis zu 300 Gäste

Die Interessengemeinschaft um ihren Präsidenten Peter Barth wird nach eigenen Angaben am Samstag, 14. November, im Euskirchener City-Forum eine Karnevalssitzung veranstalten. Bis zu 300 Gäste sollen dann die fünfte Jahreszeit einläuten und vor allem sich selbst feiern – mit einem strengen Hygienekonzept.

„Wir sind nicht in Köln“

„Es geht nicht darum, exzessiv Karneval zu feiern, sondern einen geselligen Abend zu verleben“, sagt Präses Barth: „Wir sind nicht in Köln, wo auf eine Sitzung 200 Menschen kommen, die man kennt und 700, die man nicht kennt. Wir sind eine große Familie.“ Geht es nach den Südstadt-Jecken kommen die Gäste allesamt verkleidet – die FFP2-Masken gibt es wahrscheinlich von der IG gratis. Zudem gebe es die Überlegung, am Eingang von jedem Gast die Körpertemperatur zu messen, so Barth. Die Gesundheit stehe über allem. Dennoch: Wichtig sei es, den Verein wieder zum Leben zu erwecken. Die Zeit der Starre sei vorbei. Entsprechend sei bereits ein Vertrag mit der Stadt unterschrieben worden. Jeder Gast wird laut Barth einen festen Sitzplatz erhalten. Das sei Teil des Hygienekonzepts. Das geplante Bühnenprogramm nimmt laut Barth ebenfalls schon konkrete Züge an.

„Kuhl un de Gäng“ am Start

Unter anderem haben dem Präsidenten zufolge, die Bands „De Boore“ und „Kuhl un de Gäng“ bereits zugesagt. Die Karten sollen 25 Euro kosten und sind bis Ende Oktober bei „Peter`s Biergarten“ an der Roitzheimer Straße 55c erhältlich. „Natürlich kann es sein, dass wir draufzahlen. Aber es bringt auch nichts, die ganze Zeit Trübsal zu blasen“, so Barth.