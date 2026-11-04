Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer in vier Euskirchener Stadtteilen können sich im November kostenlos über das Thema energetische Gebäudesanierung beraten lassen. Wie die Euskirchener Stadtverwaltung mitteilt, bietet sie die Beratungswochen in Zusammenarbeit mit der Energieberatung des Kreises Euskirchen an.

Sie richten sich demnach gezielt an Eigentümerinnen und Eigentümer sowie Sanierungsinteressierte aus Flamersheim, Kirchheim, Palmersheim und Schweinheim.

Auftakt mit Infoabend in Palmersheim

Den Auftakt bildet eine Informationsveranstaltung am Montag, 16. November, die in der Zeit von 17.30 bis 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Palmersheim, Krebsgasse 38, stattfindet. Das Klimaschutzmanagement der Stadt Euskirchen stellt dort die Ergebnisse der kommunalen Wärmeplanung vor und erläutert in diesem Rahmen, welche Vorteile eine energetische Sanierung von Wohngebäuden bieten kann. Außerdem wird laut Mitteilung der Stadt die Servicestelle Energie- und Wärmewende der „LEADER-Region Voreifel, Bäche der Swist" vorgestellt; Renate Dorbratz übernimmt diese Präsentation.

Gesetzliche Grundlage wird erläutert

Ein Energieberater des Kreises Euskirchen informiert im Anschluss über das seit dem 29. Juli dieses Jahres geltende Gebäudemodernisierungsgesetz (GModG). Demnach bringt das Gesetz Neuerungen mit sich, über die Interessierte sich bei der Veranstaltung informieren können. Zudem erfahren die Teilnehmenden, welche aktuellen Fördermittel bereitstehen und wie sich typische Kostenfallen vermeiden lassen. Für Rückfragen ist am Ende der Veranstaltung Zeit eingeplant.

Kostenlose Einzelberatungen in den Haushalten

Im Anschluss an den Informationsabend folgen in der Zeit vom 17. bis 26. November kostenfreie Einzelberatungen direkt in den Haushalten. Der Energieberater der Kreisverwaltung kommt dabei nach Angaben der Stadt unabhängig und ohne Kosten für die Teilnehmenden in die Wohngebäude. Die Gespräche dauern jeweils rund 90 Minuten. In dieser Zeit werden individuelle Möglichkeiten zur Steigerung der Energieeffizienz ermittelt, etwa durch Dachdämmung oder Fensteraustausch. Wo es möglich ist, macht der Berater auch Vorschläge zur Optimierung der Heizkurve des jeweiligen Wärmeerzeugers.

Photovoltaik und Elektromobilität

Darüber hinaus umfasst die Beratung Themen wie Photovoltaik und Elektromobilität. Interessierte erhalten dabei auch Hinweise zu Fördermöglichkeiten und zur Antragstellung. Auf Wunsch unterbreitet der Energieberater laut Mitteilung außerdem Vorschläge zur Klimaanpassung am Gebäude selbst oder im Garten. Die Stadt betont, dass alle Maßnahmen zur energetischen Sanierung den Energieverbrauch senken, Kosten sparen und den Wohnkomfort erhöhen. (eb)

Anmeldung und Ansprechpartnerin

Anmeldungen zur Informationsveranstaltung sowie Terminbuchungen für die Einzelberatungen sind über das angegebene Online-Portal möglich. Dort finden sich auch weitere Informationen zum Angebot. Ansprechpartnerin bei der Stadt Euskirchen ist Mara Vollberg vom Klimaschutzmanagement, erreichbar unter der Telefonnummer 02251/14307.

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