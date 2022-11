Kreis Euskirchen – Sie hat die Arbeit an der Spitze der Volkshochschule (VHS) des Kreises Euskirchen bisher nur während der Krise erlebt: Seit knapp einem Jahr ist Vanessa Becker Leiterin der Bildungseinrichtung. Zuvor, seit 2003, war sie schon als Kurs- und Fachbereichsleiterin tätig gewesen. Corona und die Flutkatastrophe hätten die VHS vor Herausforderungen gestellt, sagt sie. Zum Semesterbeginn am Montag, 14. Februar, planen Becker und ihr Team deshalb einige Neuerungen.

„Die größte Herausforderung ist, immer flexibel auf die Änderungen der Corona-Schutzverordnung zu reagieren“, sagt die Leiterin. 2022 sei ein Teil der Kurse online, ein Teil aber auch weiterhin in Präsenz vorgesehen: „Wir haben im Prinzip die Durchführung der Präsenz-Kurse geplant – und das jeweils flexibel anpassbar an die Corona-Schutzverordnung.“ Das bedeute, dass Kurse unter anderem in größeren Räumen stattfinden, falls die Abstandsregeln sich verändern. Weniger Kurse anbieten müsse die VHS deshalb jedoch nicht: „Wir bieten die gleiche Anzahl an. Es kommen aber insgesamt vielleicht weniger Leute.“ Das liege auch an der Flutkatastrophe, sagt Becker: Die Menschen seien mit anderen Problemen beschäftigt, etwa dem Hausaufbau.

VHS Euskirchen von der Flut betroffen

Auch die Volkshochschule selbst sei von der Flut betroffen. Unter anderem habe das Hochwasser Räume im Kaller Haus der Begegnung zerstört, die die Bildungseinrichtung genutzt habe. Dennoch appelliert Becker an alle, die sich für das aktuelle Angebot interessieren: „Bitte melden Sie sich. Wir bieten weiterhin Kurse an.“ Dank ihrer guten Vernetzung habe die VHS mittlerweile Ersatzräume gefunden. Die aktuellen Corona-Regeln in der Einrichtung finden Interessierte auch auf der Homepage.

„Was wir auch gemerkt haben: dass viele Teilnehmer Anfangsschwierigkeiten mit den Online-Kursen hatten“, berichtet Becker. Darum habe die VHS für das aktuelle Semester zwei Veranstaltungen geplant, die bereits vor den ersten Kursen stattfinden: Am Dienstag, 1. Februar, sowie am Donnerstag, 3. Februar, können Interessierte an einer Einführung in den Online-Unterricht teilnehmen. Auch die Referenten habe die VHS im Voraus für die Online-Seminare geschult, sagt sie.

VHS Euskirchen bietet Diverse neue Veranstaltungen

Ebenfalls vor dem offiziellen Semesterstart bietet die VHS wie üblich eine Beratungswoche an. Von Montag, 24. Januar, bis Freitag, 28. Januar, sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von 8 bis 18 Uhr erreichbar. Wegen der Corona-Pandemie finde das in diesem Jahr jedoch hauptsächlich telefonisch und online statt, erklärt Becker. Nach Vereinbarung sei auch eine persönliche Beratung möglich.

So funktioniert die Teilnahme

Die VHS bittet potenzielle Teilnehmer, sich früh anzumelden. Das ist schriftlich per Fax unter 0 22 51/1 57 75 und per Post mit der Anmeldekarte möglich, die sich im Programmheft befindet. Des Weiteren können sich Interessierte auch online oder persönlich bei der VHS im Alten Rathaus in Euskirchen (Baumstraße 2) anmelden. Vorträge, Exkursionen und Veranstaltungen mit Abendkasse sind von der Voranmeldung ausgenommen. Die Bezahlung erfolgt vor Ort.

Interessierte werden zudem gebeten, ihre E-Mail-Adresse anzugeben, auch wenn sie sich mit der Anmeldekarte einschreiben. „Das ist der schnellste Kontaktweg“, sagt Leiterin Vanessa Becker.

Teilnehmer erhalten keine Anmeldebestätigung, nur eine Mitteilung, wenn die Veranstaltungen ausgebucht sind oder ausfallen.

Die Zahlung empfiehlt die VHS über ein Sepa-Lastschriftmandat. ALG-II- und Sozialhilfe-Empfänger, Asylsuchende, Vollzeit-Studierende bis 27 Jahre und Azubis erhalten bei einer Anmeldung mit dem entsprechenden Nachweis 50 Prozent Ermäßigung auf den Kernpreis. (enp)

Die Leiterin freut sich besonders, wie sie erzählt, auf zwei Vorträge des Landrats Markus Ramers zum 50-jährigen Bestehen des Kreises. Das Kursangebot habe sich erweitert, so Becker: „Ein Dozent hat sich initiativ beworben, weil er Japanisch unterrichten wollte.“ Weitere neue asiatische Sprachen im Programm seien Koreanisch und Thailändisch. Ein wachsendes Interesse verzeichne die VHS bei den Nachhaltigkeitsthemen. Die steigende Nachfrage wolle die Bildungseinrichtung über ein breiteres Angebot bedienen: „Da haben wir jetzt zum Beispiel die Exkursion ,Lebensraum Wiese’ mit dabei“, so Becker. Nach wie vor seien sowohl Berufs- als auch Gesundheitsthemen sehr beliebt. Hier biete die VHS im Jahr 2022 neue Kommunikationsseminare, mehr Bildungsurlaube sowie neue Workshops zur Nutzung sozialer Netzwerke an.

Im Gesundheitsbereich gebe es nun für Erwachsene die Möglichkeit, Ballett zu tanzen. „Ich habe auch schon bei einem Yoga-Kurs von uns mitgemacht“, erzählt Becker.