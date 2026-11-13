Auszeichnung im Kirchberghaus

Unter den Menschen, die ehrenamtlich tätig sind, befinden sich oft ganz besondere Menschen – und so ist die Auszeichnung „Gesichter des Ehrenamtes“, die der Kreis Euskirchen vergibt, auch immer ein kleines Fest für das gesellschaftliche Engagement. Eine Frau, die mit viel Energie und Entschlossenheit für den Erhalt der Natur in der Region eintritt und dabei auch Widerstände nicht scheut, ist Marion Zöller, Vorstandsmitglied des Nabu-Kreisverbandes Euskirchen. Im Kirchberghaus in Kommern, dem Treffpunkt des Kreisverbandes Euskirchen des Nabu, überreichte Landrat Markus Ramers die mit der Ehrung verbundene Urkunde an die engagierte Naturschützerin.

Seit 2013 im Nabu aktiv

Mit ihrem Namen verbinden sich im Kreis Euskirchen viele Naturschutz-Themen. Seit 2013 ist die 58-Jährige im Nabu aktiv und kam bereits im folgenden Jahr in den Vorstand des Kreisverbands, dem sie bis heute angehört. Dort ist sie mit Peter Berthold und Ulli Pohl Mitglied des dreiköpfigen Vorstandssprecherteams. Besonders aktiv war sie bei den Kartierungen zum Schwarzstorch im Zuge des Baus der Dahlemer Windparks, bei der Renaturierung der Berke und beim Ankauf von naturschutzrelevanten Flächen, sodass diese langfristig als Lebensraum für Tiere und Pflanzen gesichert werden.

Viele Projekte und Ämter

Doch das sind nur einige Highlights, denn Zöller ist bei vielen Projekten aktiv. Wenn der Nabu sich im Kreis präsentiert, dann ist oft auch Zöller nicht weit, verkauft Pflanzen und berät in Naturschutzfragen oder organisiert Pflegeeinsätze. Neben vielen anderen Themen engagiert sie sich zudem für die stark bedrohten Feuersalamander und war eine der treibenden Kräfte bei der Gründung der Wildtierhilfe im Kreis Euskirchen, eines ihrer Herzensprojekte. Und als wäre das noch nicht genug, ist sie auch noch Mitglied im Naturschutzbeirat des Kreises Euskirchen, bestellte Naturschutzwächterin des Kreises, Naturschutzbeauftragte in Hellenthal sowie Vorstandsmitglied und Stiftungsbotschafterin der Nabu-Stiftung „Naturerbe“ und leitet zudem die Geschäftsstelle des Kreisverbandes.

Zur Feier eine Salamander-Torte. Copyright: Stephan Everling

Lob des Landrats

„Das, was Sie leisten, ist keineswegs eine Selbstverständlichkeit“, sagte Landrat Markus Ramers zu der Geehrten. Sie weise immer wieder auf Themen hin, die wichtig seien, mal zum Leidwesen, aber auch zur Freude der Kreisverwaltung. Mehr als 40 Stunden pro Woche ehrenamtlicher Arbeit investiere sie und sei dadurch für die Bürger im Kreis Euskirchen zur zentralen Ansprechpartnerin geworden.

Würdigung durch den Hellenthaler Bürgermeister

Auch Rebekka Vogel, Teamleiterin der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises, und Martin Berners, Bürgermeister von Zöllers Heimatgemeinde Hellenthal, waren zur Feier gekommen. „Wo andere eine schöne Landschaft sehen, erkennen Sie Lebensräume“, lobte Berners das Engagement der Naturschützerin. Die natürliche Vielfalt sei kein Selbstläufer und Naturschutz passiere nicht von alleine, betonte er.

Differenzen bei der Windenergieplanung

In seiner früheren Tätigkeit im Fachbereich Bauen und Planen habe er sie als engagierte, sachkundige und kooperative Gesprächspartnerin kennengelernt. „Es ist selbstverständlich, dass die Verwaltung und der Naturschutz nicht jede Frage von Anfang an gleich bewerten“, beschrieb er höflich manche Differenz. So seien bei der Windenergieplanung Klima- und Artenschutz aufeinandergetroffen. „Ihre Hinweise haben wir ernst genommen und bei unserer Planung berücksichtigt“, erklärte Berners. So seien auf Anregung der Naturschützer Flächen im Bereich Paulushof aus der Planung herausgenommen worden. Dass diese inzwischen über den Regionalplan dennoch ausgewiesen wurden, bedaure er sehr.