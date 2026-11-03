Arbeitslosigkeit steigt im Oktober leicht

Die Zahl der arbeitslos gemeldeten Menschen ist im Oktober im Kreis Euskirchen leicht angestiegen: Insgesamt waren 6372 Menschen arbeitslos, das waren 41 Personen mehr als im September 2026, wie die Agentur für Arbeit Brühl mitteilt. Der Bestand der Arbeitslosen lag mit einem Plus von 122 oder 2,0 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die Arbeitslosenquote blieb unverändert und liegt damit weiter bei 5,8 Prozent.

Junge Menschen unter 25 besonders betroffen

Besonders betroffen sind laut Mitteilung der Agentur für Arbeit junge Menschen im Alter unter 25 Jahren. Ein Teil der Entwicklung hänge mit Übergängen nach einer Ausbildung oder arbeitsmarktpolitischen Maßnahme zusammen. „Solche Übergänge können dazu führen, dass sich Menschen vorübergehend arbeitslos melden, obwohl sie bereits erste berufliche Erfahrungen gesammelt haben oder sich auf dem Weg in eine neue Beschäftigung befinden“, so Ralf Holtkötter, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Brühl.

Unternehmen melden wieder mehr Stellen

Positiv sei, dass die Unternehmen im Kreis Euskirchen wieder mehr Stellen gemeldet hätten. Das zeige, dass weiterhin Beschäftigungsmöglichkeiten vorhanden seien. „Entscheidend ist, diese Chancen zu nutzen und Menschen mit passenden Angeboten und einer gezielten Vermittlung mit den Unternehmen zusammenzubringen.“ Gerade für junge Menschen sei es wichtig, nach dem Ende einer Ausbildung oder einer Maßnahme möglichst schnell den nächsten beruflichen Schritt zu finden. „Wir unterstützen sie dabei, ihre Qualifikationen einzusetzen, weitere Perspektiven zu entwickeln und den Einstieg in Beschäftigung zu schaffen. Denn unser Ziel ist es, Arbeitslosigkeit möglichst kurz zu halten und berufliche Übergänge nachhaltig zu gestalten“, so der Arbeitsmarktexperte.

Zu- und Abgänge in der Arbeitslosigkeit

Im Oktober meldeten sich im Kreis Euskirchen 1194 Männer und Frauen arbeitslos, 118 oder 11,0 Prozent mehr als im Vormonat. Den im Oktober arbeitslos gewordenen Menschen standen im gleichen Zeitraum 1155 Männer und Frauen gegenüber, die ihre Arbeitslosigkeit beenden konnten, 7 oder 0,6 Prozent weniger als im vergangenen Monat und 167 oder 12,6 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. 364 Personen und damit 88 oder 19,5 Prozent weniger als im September (-58 oder -13,7 Prozent zum Vorjahresmonat) nahmen eine abhängige Beschäftigung auf. Insgesamt 313 Menschen (+42 oder +15,5 Prozent zum Vormonat; -19 oder -5,7 Prozent zum Vorjahresmonat) begannen eine Ausbildung oder sonstige Maßnahme.

Deutlich mehr offene Arbeitsstellen

Arbeitgeber meldeten im Oktober 398 neue Arbeitsstellen, das waren 41 oder 11,5 Prozent mehr als im letzten Monat und 156 oder 64,5 Prozent mehr als vor einem Jahr. Derzeit hat die Agentur für Arbeit Brühl 1.879 Arbeitsstellen aus dem Kreis Euskirchen im Bestand, gegenüber dem letzten Monat ist dies ein Plus von 63 oder 3,5 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 459 Stellen mehr (+32,3 Prozent). (thw)

Die Zahlen für die Kommunen im Kreis

Die Arbeitslosenzahlen für die einzelnen Kommunen im Kreis Euskirchen:

Bad Münstereifel: 418 (September: 424); Blankenheim: 418 (424); Dahlem: 130 (136); Stadt Euskirchen: 2474 (2473); Hellenthal: 236 (233); Kall: 331 (316); Mechernich: 823 (814); Nettersheim: 184 (185); Schleiden: 454 (444); Weilerswist: 487 (487); Zülpich: 596 (575).