„Vespa velutina“ ist auch im Kreis Euskirchen weiter auf dem Vormarsch, und das ist nicht nur für alle Imker eine schlechte Nachricht. Denn bei Vespa velutina handelt es sich nicht um einen formschönen italienischen Motorroller, sondern um die Asiatische Hornisse. „Im Jahr 2024 wurden die ersten fünf Nester dieser invasiven Art im Kreis Euskirchen entdeckt, im Jahr darauf waren es bereits 80“, berichtet Verena Schüller von der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) der Euskirchener Kreisverwaltung. „Heute entfernen wir hier in Mechernich bereits das 176. Nest des Jahres 2026.“

Eindämmen statt zurückdrängen

Es gehe längst nur noch darum, die weitere Ausbreitung der Art einzudämmen – zurückdrängen könne man sie nicht mehr, bestätigt auch der Euskirchener Schädlingsbekämpfer Dirk Wacker. Rund 150 Einsätze zur Entfernung von Nestern der Asiatischen Hornisse hat er in diesem Jahr bereits bundesweit absolviert. „Das größte war rund 60 mal 90 Zentimeter groß“, so Wacker. Dagegen ist das Nest in Mechernich, das in einigen Metern Höhe in einem Baum am Mitarbeiter-Parkplatz des Rathauses an der Bergstraße entdeckt wurde, vergleichsweise klein. Auf rund 4500 bis 5500 Tiere schätzt Wacker das Volk in dem etwa 30 bis 40 Zentimeter großen Nest.

Hoher Reproduktionsfaktor, hohe Dunkelziffer

„Je früher ein Nest entdeckt und uns gemeldet wird, desto besser“, ergänzt UNB-Mitarbeiterin Cynthia Olbing. Denn der Reproduktionsfaktor der zugewanderten Art liegt bei fünf bis zehn. „Das heißt, dass aus einem Nest pro Jahr mindestens fünf neue Königinnen schlüpfen, die dann ebenfalls neue Nester bilden“, so Olbing. Ein weiteres Problem sei die hohe Dunkelziffer: „Auf ein gemeldetes Nest kommen nach Schätzungen mindestens vier, die nicht entdeckt werden“, so Schüller.

Teleskop-Lanze und Aktivkohlestaub

Dem Nest in Mechernich will Schädlingsbekämpfer Wacker mit einer Teleskop-Lanze zu Leibe rücken. „Damit wird aus sicherer Entfernung vom Boden aus ins Nest hineingestochen und dann wird Aktivkohlestaub appliziert. Auf diese Weise werden die Tiere ausgetrocknet und getötet.“ Früher wurde dafür Kieselgurstaub verwendet, der in Deutschland aber inzwischen als Biozid eingestuft ist und seit 2024 nicht mehr verwendet werden darf.

Dicke Schutzanzüge gegen den langen Stachel

Bevor es richtig losgeht, schlüpft Wacker noch in einen speziellen, besonders dicken Schutzanzug. „Ein gewöhnlicher Imkerkittel reicht nicht aus, da die Asiatische Hornisse über einen bis zu 4,2 Millimeter langen Stachel verfügt.“ Auch seine Partnerin Petra Kirchartz, die den Kompressor bedient und den Aktivkohlestaub in die Lanze pumpt, legt so einen Schutzanzug an.

Die Arbeit mit der Lanze. Copyright: Thorsten Wirtz

Bürgermeister packt mit an

Unterstützung gibt es beim Einsatz am Rathaus auch vom Hausherrn: Bürgermeister Michael Fingel ist hinzugestoßen, um sich über die Arbeit des Schädlingsbekämpfers zu informieren. Zum Glück gibt es auch für ihn noch einen passenden Anzug inklusive Kopfschutz.

Er darf dem Experten dann auch zur Hand gehen und mittels Lanze eine weitere Ladung Aktivkohlestaub ins Nest pusten.

Gefahr für Biodiversität und Kostenübernahme durch den Kreis

Die Asiatische Hornisse (Vespa velutina) ist eine invasive Art, die hierzulande keine natürlichen Feinde hat und sich deshalb schnell ausbreiten kann. Hauptproblem: Sie ist ein sehr effizienter Jäger – und hat es besonders auf andere Insekten abgesehen, zum Beispiel Bienen, Fliegen und Schmetterlinge. „Damit hat die Art massive Auswirkungen auf Biodiversität und Ökosystem“, betont Olbing. Im Kreis Euskirchen werden die Kosten für die Entfernung von Nestern der Asiatischen Hornisse übrigens weiterhin vom Kreis getragen, ergänzt Verena Schüller. „Wir haben damit gute Erfahrungen gemacht, weil kein Haus- oder Gartenbesitzer befürchten muss, auf den Kosten für den Schädlingsbekämpfer sitzen zu bleiben.“ Die Feuerwehren dürfen in solchen Fällen übrigens nicht tätig werden.

Sichtungen melden, Nester nicht selbst entfernen

Die Kreisverwaltung bittet daher Bürgerinnen und Bürger, Sichtungen der Asiatischen Hornisse möglichst mit Foto zu dokumentieren und entweder über das Neobiota-Portal des Lanuk oder per E-Mail an die Untere Naturschutzbehörde zu melden. „Bei Nestfunden wird dringend davon abgeraten, eigenständig Maßnahmen zu ergreifen. Die Tiere verteidigen ihr Nest aktiv und verfügen über einen kräftigen Stachel, der sogar Imkeranzüge durchdringen kann“, betont Schüller. Abseits ihres Nestes zeigten sich die Hornissen hingegen in der Regel friedlich und defensiv.

verena.schueller@kreis-euskirchen.de