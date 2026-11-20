Ist der Fußboden sehr gepflegt oder deutlich abgenutzt? Hat die Küche ein klares Gestaltungskonzept? Und haben die Betten elektrisch verstellbare Lattenroste? Nach solchen und vielen weiteren Kriterien vergibt der Deutsche Tourismusverband (DTV) seine Sterne für Ferienunterkünfte. Insgesamt 13 Seiten lang ist der Katalog, der für die Sternevergabe abgearbeitet werden muss.

Warum die Ferienwohnung, die Doris und Jochen Schmitz in Wichterich anbieten, fünf Sterne bekommen hat, erschließt sich allerdings gleich auf den ersten Blick. Die Nordeifel Tourismus GmbH (NET) hatte dieses Musterbeispiel ausgesucht, um dafür zu werben, dass mehr Vermieter aus dem Kreis Euskirchen ihre Unterkünfte klassifizieren lassen. Bundesweit seien es bisher nur rund fünf Prozent.

Orientierungshilfe für Eifel-Urlauber

Für Menschen, die Urlaub in der Eifel machen wollten, seien die Sterne – sie sind gelb und achtzackig – eine gute Orientierungshilfe, hieß es von den Touristik-Fachleuten. Die Bewertung reicht von einem bis zu fünf Sternen. Also von einfach bis exklusiv, von preisgünstig bis teuer.

37 Ferien-Objekte im Kreis Euskirchen haben bisher den Klassifizierungsprozess durchlaufen, berichtete Patrick Schmidder, NET-Geschäftsführer. Drei dürfen jetzt fünf Sterne tragen, die meisten – nämlich 23 – haben vier Sterne, elf liegen in der Drei-Sterne-Kategorie. Geprüft wurden sie von Schmidder, Nicole Habrich und Simone Herr. Die drei sind ausgebildete Prüferinnen, die im Auftrag des DTV die Unterkünfte unter die Lupe nehmen.

Beratung für Anbieter

Sie prüfen nicht nur, sondern beraten die Anbieter auch vor Ort. Wer Ferienhaus, Ferienwohnung oder -zimmer klassifizieren lassen will, kann sich an die NET wenden. Aber auch, wer erst einmal mit dem Gedanken spielt, professioneller Gastgeber zu werden, soll Hilfe finden.

Quereinsteiger mit hohem Anspruch

Sie seien Quereinsteiger, schildert Jochen Schmitz, wie seine Frau und er dazu gekommen sind, Ferienwohnungen anzubieten. Er hat gleich nebenan einen landwirtschaftlichen Betrieb, seine Frau Doris Schmitz ist Grundschullehrerin. „Wir wollen unsere Ferienwohnungen so gestalten, dass wir jederzeit selbst dort einziehen möchten“, beschreibt sie ihr Motto. Drei Dinge seien ihr wichtig: Komfort, gehobene Ausstattung und liebevolle Details.

Die Fünf-Sterne-Wohnung liegt nicht nur malerisch im Grünen, sie hat eine Terrasse mit Grill und Feuerstelle, einen Whirlpool im Garten und eine Sauna. Das Ehepaar wollte die Qualität der Wohnung unabhängig überprüfen lassen. „Die fünf Sterne sind für uns eine Bestätigung“, sagt Doris Schmitz. Sie haben dem Ehepaar Mut gemacht, das Angebot zu erweitern. Familie Schmitz eröffnet zwei neue Ferienwohnungen in Wolfgarten. Bei der Einrichtung hat sie sich an den Kriterien des DTV orientiert.

Holpriger Start durch das Hochwasser

Dabei war der Start ins Ferienbusiness eher holprig. Zu Pfingsten 2021 war die Wohnung fertig, im Sommer kam das Hochwasser. Das Haus, in dem noch zwei kleinere Wohnungen sind, liegt zwischen Rotbach und Bleibach. Anders als bei vielen Häusern in Wichterich blieb die große Katastrophe aus, es blieb bei einem nassen Boden. Aber die Küche musste raus, der Bodenbelag erneuert werden. Seit die Schäden beseitigt seien, hätten sie nicht mehr renovieren müssen – dank hochwertiger Materialien, sagt Jochen Schmitz.

Je schöner die Wohnung sei, desto besser gingen die Gäste damit um, hat er beobachtet. Das bestätigt Philipp Klietz, der mit seinem Bruder eine Ferienwohnung in Stotzheim anbietet. Die beiden haben das Wohnhaus der Großeltern umgebaut und die Ferienwohnung „Alma“ genannt. Nach Oma und Opa, die Maria und Alfred hießen. „Wenn die Ausstattung hochwertig ist, gehen die Gäste beim Aufräumen vor dem Auszug einen Schritt weiter, als sie müssen“, hat er beobachtet.

Ziel ganz knapp verpasst

Eigentlich, gibt er zu, hatten sein Bruder und er die fünf Sterne angepeilt. Dass es nur für vier gereicht hat, sieht Philipp Klietz jetzt positiv. Er wolle die Mieter lieber positiv überraschen als enttäuschen.

Eine Haltung, die die NET-Fachleute bestätigen. Sie empfehlen Vermietern, die nur ganz knapp eine höhere Kategorie erreicht haben, lieber auf einen Stern zu verzichten, als bei den Gästen Erwartungen zu wecken, die dann nicht ganz erfüllt würden.

Neue Prüfung alle drei Jahre

Alle drei Jahre wird die Klassifizierung überprüft. Bei den Terminen ist in der Regel jemand von der jeweiligen Kommune dabei. Alle drei Jahre passt der DTV auch seine Standards an neue Entwicklungen an. Früher habe beispielsweise die Frage nach dem Festnetztelefon in der Ferienwohnung auf der Liste gestanden, erinnert sich Nicole Habrich, heute sei WLAN selbstverständlich.

Kosten und Nutzen der Klassifizierung

120 Euro kostet es die Vermieter, ihr Objekt klassifizieren zu lassen. Sie erhalten eine Urkunde und können ein Schild bestellen, mit dem sie am Haus Werbung machen. Die Sterne des DTV seien ein zuverlässigeres Qualitätsmerkmal als Bewertungen im Internet, wirbt Patrick Schmidder.

Neue Gäste aus aller Welt

Der Tourismus in der Eifel habe sich gewandelt in den vergangenen Jahren, berichtet er. Es sei eine neue Klientel hinzugekommen, die gern wiederkomme und auch länger bleibe als früher. Philipp Klietz konnte von geradezu weltweitem Interesse berichten: Gäste aus Brasilien haben die Ferienwohnung „Alma“ in Stotzheim über Weihnachten und Silvester gebucht.

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