Handwerk hält im Kammerbezirk das Vorjahresniveau

Trotz Wirtschaftsflaute und trotz „G9-Lücke“: Die Handwerksbetriebe in der StädteRegion Aachen sowie den Landkreisen Düren, Euskirchen und Heinsberg haben bis Ende Oktober genau 1991 neue Ausbildungsverträge abgeschlossen und konnten damit insgesamt das Vorjahresniveau halten, teilt die Handwerkskammer (HWK) Aachen mit. „Dass wir trotz der Abiturlücke genauso viele neue Ausbildungsverträge zählen wie im Vorjahr, ist ein starkes Zeichen für die Attraktivität des Handwerks in Zeiten des KI-Umbruchs“, sagt Handwerkskammer-Hauptgeschäftsführer Georg Stoffels.

Klimarelevante Berufe gewinnen an Bedeutung

Ein besonderes Augenmerk richtet er dabei auf die Bedeutung der klimarelevanten Ausbildungsberufe. Aachen solle bis 2030 klimaneutral werden, und der klimafreundlichen Industrie komme im Rheinischen Revier nach dem Kohleausstieg eine zentrale Rolle zu, so Stoffels. Ohne das Handwerk sei dieser Schritt nicht möglich: „Damit diese Ziele Wirklichkeit werden, braucht es Menschen, die Anlagen installieren, Gebäude modernisieren und neue Technik zuverlässig zum Laufen bringen. Jeder neue Ausbildungsvertrag ist deshalb auch ein Beitrag dazu, dass aus den großen Zielen unserer Region konkrete Fortschritte werden.“

Lehrstellen-Knick im Kreis Euskirchen

Nicht ganz so positiv wie auf Kammerebene verlief das aktuelle Ausbildungsjahr für die Handwerksbetriebe im Kreis Euskirchen. „Leider haben wir entgegen des Trends zum restlichen Kammerbezirk im Kreis Euskirchen einen Rückgang der Neuvertragszahlen von rund zehn Prozent zu verzeichnen“, teilte HWK-Pressesprecher Erik Staschöfsky auf Anfrage dieser Zeitung mit. Demnach haben bis Ende Oktober 273 Jugendliche eine handwerkliche Ausbildung im Kreis Euskirchen begonnen. „Die Gründe für den Rückgang analysieren wir aktuell“, so der Sprecher.

Beliebteste Lehrberufe: Kfz-Mechatroniker bleibt vorn

Vergleichbar ist jedoch die Rangliste der beliebtesten Lehrberufe – und auch hier zeige sich die Bedeutung der klimarelevanten Ausbildungsberufe: Zwar rangiert der Kraftfahrzeugmechatroniker unverändert auf Platz eins, dahinter folgen aber gleich mehrere Berufe, die als besonders zukunftsfähig gelten. Für eine Ausbildung im Bereich Anlagenmechanik für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik haben sich bislang 252 junge Menschen entschieden und fast genauso viele für eine Ausbildung zum Elektroniker. Extrem groß, so die Kammer, sei das Plus im Dachdeckerhandwerk: „Hier stiegen die Neuvertragszahlen um 20 Prozent.“

Junge Frauen sind im Handwerk noch unterrepräsentiert

Noch nicht ausgeschöpft sei hingegen das Potenzial junger Frauen, deren Anteil an den neuen Ausbildungsverträgen im Handwerk bei gerade einmal 16,3 Prozent liegt. Dass dies kein unveränderlicher Zustand sein muss, zeigen laut Handwerkskammer jedoch einzelne Berufe: Bei den neuen Verträgen im Konditorenhandwerk beträgt der Frauenanteil 80 Prozent, in der Augenoptik 79,5 Prozent, in der Zahntechnik 68 Prozent und im Friseurhandwerk 53 Prozent. „Wir können es uns nicht leisten, dass junge Frauen bei ihrer Berufswahl am Handwerk vorbeischauen. Für jeden der 130 Handwerksberufe gilt: Entscheidend sind Interesse und Können, nicht das Geschlecht. Deshalb müssen wir Mädchen frühzeitig ermutigen, sich auszuprobieren und ihre Stärken zu entdecken“, sagt Stoffels.

Jugendliche kennen die Möglichkeiten zu wenig

Damit junge Menschen diese Stärken entdecken können, brauchen sie frühzeitig Gelegenheiten, das Handwerk selbst zu erleben. Genau hier sieht die Handwerkskammer weiterhin erheblichen Handlungsbedarf: Viele Jugendliche wissen demnach zu wenig über die beruflichen Möglichkeiten im Handwerk, und häufig fehle es ihnen beim Übergang von der Schule in die Ausbildung an den notwendigen Grundlagen.

Die Kammer fordert verbindliche Praxistage

Auch die PISA-Ergebnisse unterstreichen aus Sicht der Kammer, wie wichtig es ist, schulische Kompetenzen zu stärken und junge Menschen besser auf ihren weiteren Bildungsweg vorzubereiten. „Wer Ziele wie etwa die Klimaneutralität erreichen will, muss auch Bildungsziele erreichen, denn eine gute Ausbildung braucht ein verlässliches Fundament. Wir dürfen junge Menschen weder mit Lücken in ihren Grundlagen noch mit der Frage alleinlassen, welcher Beruf zu ihnen passt“, fordert der HWK-Hauptgeschäftsführer.

Die Handwerkskammer Aachen setzt sich deshalb für verbindliche Werkstatt- und Praxistage ein, bei denen Jugendliche handwerkliche Tätigkeiten kennenlernen und erleben können, was in ihnen steckt. „Wenn zudem handwerkliche Anwendungen stärker in den Mathematik-, Physik- und Technikunterricht einfließen, wird greifbar, wofür sie das Gelernte brauchen – und welche beruflichen Möglichkeiten sich daraus eröffnen“, heißt es weiter von der Handwerkskammer. So könne aus einem ersten praktischen Erfolgserlebnis die Begeisterung für einen Beruf wachsen, mit dem junge Menschen ihre eigene Zukunft gestalten und zugleich die Region voranbringen.

Noch freie Ausbildungsplätze in vielen Betrieben

Bundesweit werden im Handwerk knapp ein Drittel aller Berufsausbildungen absolviert; in ländlich geprägten Regionen ist der Anteil sogar noch höher. Aktuell gibt es im Kreis Euskirchen 433 Ausbildungsbetriebe, wo Jugendliche und junge Erwachsene eine handwerkliche Ausbildung machen können. „In sehr vielen Berufen werden weiterhin Azubis gesucht und man kann auch unterjährig noch in eine Ausbildung starten“, betont der Euskirchener Kreishandwerksmeister Thomas Rendenbach. (thw)