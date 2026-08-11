Nach längerer Pause gibt es die Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) der CDU im Kreis Euskirchen wieder. Während einer Mitgliederversammlung hat sich die Vereinigung neu aufgestellt, einen Vorstand gewählt und sich das Ziel gesetzt, künftig wieder eine starke Stimme für Unternehmerinnen, Unternehmer und Selbstständige im Kreis zu sein.

Zum neuen Vorsitzenden wurde der Euskirchener Hotelier Patrick Rothkopf gewählt. Stellvertretender Vorsitzender ist Ronny Effen aus Euskirchen. Der neue Vorstand will nach eigenen Angaben den Austausch zwischen den mittelständischen Betrieben stärken und wirtschaftspolitische Themen wieder stärker in den Fokus rücken. Dabei setzt die MIT bewusst auf eine Mischung aus erfahrenen Mitgliedern und neuen Gesichtern.

Vositzender Patrick Rothkopf hat viel Erfahrung in der Interessenvertretung

Rothkopf bringt umfangreiche Erfahrung in der Interessenvertretung des Gastgewerbes mit. Er ist Präsident des Dehoga (Deutscher Hotel- und Gaststättenverband) Nordrhein sowie einer der Präsidenten des Dehoga Nordrhein-Westfalen und gehört inzwischen auch dem Kreistag an.

Dass die MIT nach längerer Zeit nun wieder arbeitsfähig ist, sei keineswegs selbstverständlich gewesen, erläutert CDU-Kreisvorsitzender Ingo Pfennings. „Die MIT ist eine eigenständige Vereinigung. Deshalb konnte die CDU die Neuaufstellung nicht selbst organisieren“, sagt er. Weil über einen längeren Zeitraum kein neuer Vorstand gewählt worden sei, habe der Landesvorstand einen Beauftragten eingesetzt, der die Neuwahl vorbereitet und begleitet habe.

Der Euskirchener Hotelier Patrick Rothkopf ist Vorsitzender der MIT im Kreis. Copyright: Thomas Schmitz

Pfennings begrüßt die Wiederbelebung der Vereinigung ausdrücklich. „Ich freue mich sehr über diesen gelungenen Neuanfang. Es ist schön zu sehen, dass sich viele neue Mitglieder der MIT angeschlossen haben und bereit sind, sich aktiv einzubringen. Mit dem neuen Vorstand ist es gelungen, ein starkes Team aus Erfahrung und neuen Ideen zusammenzustellen. Das ist ein wichtiges Signal für den Mittelstand in unserem Kreis.“

Auch Patrick Rothkopf blickt motiviert auf seine neue Aufgabe. „Ich freue mich sehr über die Wahl und das Vertrauen, das in mich gesetzt wurde. Ich halte es für enorm wichtig, in einem strukturell so unterschiedlichen Kreis wie Euskirchen die mittelständischen Kräfte zu bündeln, um wichtige wirtschaftspolitische und gesellschaftliche Impulse zu geben“, erklärt der neue Vorsitzende.

MIT soll der Wirtschaft im Kreis Euskirchen eine Stimme verleihen

Von der Neuausrichtung verspricht sich Pfennings vor allem eine stärkere politische Interessenvertretung der heimischen Wirtschaft. Mit Rothkopf habe man aus seiner Sicht den idealen Vorsitzenden gefunden. „Er ist Unternehmer, kennt die Verbandsarbeit und sitzt inzwischen auch im Kreistag. Er bringt genau die Erfahrung mit, die für diese Aufgabe wichtig ist.“ Auch den übrigen Vorstand bewertet der CDU-Kreisvorsitzende positiv. „Das ist eine gute Mischung. Wenn die mit Freude an die Arbeit gehen, ist das eine sehr gute Grundlage.“

Gleichzeitig dämpft Pfennings zu hohe Erwartungen an die Anfangsphase: „Ich erwarte gar nicht, dass die MIT in den nächsten Monaten Dutzende Anträge schreibt. Jetzt geht es erst einmal darum, sich kennenzulernen, Strukturen aufzubauen und ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie man gemeinsam arbeiten möchte.“

Langfristig sieht er in einer aktiven Mittelstands- und Wirtschaftsunion einen wichtigen Baustein für die Wirtschaftspolitik im Kreis Euskirchen. „Gerade wenn man sich die Umfragen von Industrie- und Handelskammern oder Handwerkskammern anschaut, merkt man, dass die Stimmung in vielen Betrieben angespannt ist. Deshalb braucht es eine starke Interessenvertretung des Mittelstandes“, sagt Pfennings. Entscheidend sei dabei, dass Unternehmerinnen und Unternehmer ihre Erfahrungen und Anliegen unmittelbar in die politische Arbeit einbringen könnten.

Auch auf Bezirksebene ist der Kreis Euskirchen künftig in der MIT vertreten. Klaus Voussem gehört als Beisitzer dem Bezirksvorstand an, während Ingo Pfennings zum stellvertretenden Bezirksvorsitzenden gewählt wurde.