Etwas Gutes für sich und gleichzeitig auch für andere tun, das ist ab dem 15. November im Kreis Euskirchen wieder bei der Winterlaufserie möglich, die vom TuS Kreuzweingarten-Rheder ins Leben gerufen wurde und in diesem Winter zum dritten Mal stattfindet. In diesem Jahr stehen vier Termine in vier Orten fest, nämlich in Weilerswist, Freilingen, Kreuzweingarten und Euskirchen.

Laufen für den guten Zweck

Das Gute, das man für sich tut, ist die sportliche Betätigung auch im Winter. Und weil das alleine nicht ausreicht, haben sich die Initiatorinnen Janina Stach und Kerstin Sauer ausgedacht, dass jedes Jahr für eine Organisation gesammelt wird, die etwas Gutes für andere tut. Nach dem Verein „Stark für Kids“ und der Lebenshilfe HPZ in Bürvenich ist der Adressat diesmal der Verein „Lebensfreude schenken“, der sich für Senioren im Kreis Euskirchen einsetzt und sich des Themas Einsamkeit im Alter angenommen hat.

Gemeinsame Aktivität statt Rekordjagd

Schon allein diese Spendenaktion zeigt: Bei der Winterlaufserie steht nicht allein das Sportliche im Vordergrund. Vielmehr geht es um das Beisammensein und die gemeinsame Aktivität. „Gemütlich und nett“ hatte Janina Stach das im vergangenen Jahr genannt. In der Gruppe wird gelaufen, dabei soll man sich auch unterhalten können, im Vordergrund steht auch das gemeinsame Kennenlernen von Laufstrecken.

Neu: 15 Kilometer in zwei Varianten

Eine Änderung gibt es aber auch in diesem Jahr. Grundsätzlich geht es bei der Winterlaufserie nicht darum, Rekorde zu brechen, weshalb die Läufe im Titel auch gerne als „gemütlich“ oder „für Genießer“ beschrieben werden. Aber natürlich gibt es auch Teilnehmer, die gerne etwas flotter unterwegs sein würden. Aus diesem Grund hat Kerstin Sauer den 15-Kilometer-Lauf in diesem Jahr gesplittet. Und so gibt es erstmals neben „Lang & locker“ auch „Lang & etwas flotter“. Außer beim letzten Termin in Euskirchen wird auch Walking angeboten. Ansonsten versteckt sich die Distanz im Namen: Die „Gemütliche Fünf“ geht über fünf Kilometer, die „Zehn für Genießer“ über zehn Kilometer. Diese vier Läufe werden bei allen Terminen angeboten.

Die Termine

Auftakt in Weilerswist am 15. November

Den Auftakt macht in diesem Jahr der Laufclub Weilerswist. Treffpunkt ist am Sonntag, 15. November, 10 Uhr, auf dem Alten Sportplatz, Am Swisterberg 101. Dort sind Toiletten vorhanden, aber keine Duschen. Angeboten werden die vier Standardläufe.

Freilingen am 20. Dezember

Weiter geht es am Sonntag, 20. Dezember, in dem von Landrat Markus Ramers organisierten Lauf. Treffpunkt ist um 10 Uhr das Bürgerhaus in Freilingen, Mittelstraße 13. Auch dort sind Toiletten, aber keine Duschen vorhanden. Die Walking-Strecke in Freilingen ist 7,5 Kilometer lang, ansonsten werden die vier Standardläufe angeboten.

Kreuzweingarten am 17. Januar

Bereits im neuen Jahr, am Sonntag, 17. Januar, ist der TuS Kreuzweingarten-Rheder Ausrichter. Treffpunkt ist um 10 Uhr der Sportplatz, Am Römerkanal. Neben Toiletten sind auch Duschen vorhanden. Die Walking-Strecke ist zwischen sieben und acht Kilometer lang. Auch hier gibt es die vier Standardläufe.

Abschluss in Euskirchen am 21. Februar

Den Abschluss macht der Laufclub Euskirchen am Sonntag, 21. Februar. Um 10 Uhr treffen sich die Teilnehmer im Heinz-Flohe-Stadion, Am Schwalbenberg 10. Dort sind Toiletten und Duschen vorhanden. Angeboten werden die vier Standardläufe. (ets)