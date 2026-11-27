Im Kölner Rhein-Energie-Stadion ist die Veranstaltung längst Tradition: Alle Jahre wieder treffen sich dort am 23. Dezember Zehntausende, um sich gemeinsam für das Weihnachtsfest einzusingen. „Aber dafür muss niemand nach Köln fahren – das können wir in der Eifel auch“, sagt Landrat Markus Ramers selbstbewusst.

Mitsingkonzert in der Steinfelder Basilika

Daher kommt es einen Tag vor Heiligabend in diesem Jahr auch in der Steinfelder Basilika erstmals zu einem großen Mitsingkonzert. Der Rahmen des Konzerts fällt naturgemäß etwas kleiner aus als die Veranstaltung im Fußballstadion. „Dafür ist die Basilika aber ein ganz besonderer Ort, der dem Konzert sicher einen besonders festlichen Rahmen verleihen wird“, so Ramers weiter.

Weihnachtslieder für alle Altersgruppen

Berührungsängste muss trotzdem keiner haben – denn das Konzert richtet sich ganz bewusst an alle Altersgruppen. Statt Hochkultur gibt es in der altehrwürdigen Klosterkirche diesmal schöne Weihnachtslieder für große und kleine Besucher. „Vielleicht sind einige Familienmitglieder ja auch ganz froh, wenn so kurz vor dem Fest die Kinder mal aus dem Haus sind“, mutmaßt der Kaller Bürgermeister Emmanuel Kunz. „Die Basilika, eine der größten Kirchen im Umkreis, ist mit ihren 350 Plätzen prädestiniert für eine solche Veranstaltung“, so Kunz weiter: „Vielleicht können wir mit dem Mitsingkonzert in diesem Jahr den Grundstein für einen regelmäßigen Termin legen.“

Stiftung Kloster Steinfeld unterstützt die Schirmherren

Unterstützt werden die beiden „Schirmherren“ der Veranstaltung von der Stiftung Kloster Steinfeld. „Wir wollen gemeinsam an diesem Tag etwas Schönes auf die Beine stellen“, so Stiftungsvorstand Martin Reinicke. Die Basilika biete den passenden Rahmen, um Menschen zu einem besonderen Ereignis zusammenzubringen.

Trio hat Programm ausgewählt

Für das musikalische Programm zeichnen drei Musiker verantwortlich, die sich in der Region bereits seit vielen Jahren mit den unterschiedlichsten Projekten engagieren: Den Kinderliedermacher Uwe Reetz muss man im Kreis Euskirchen nicht groß vorstellen. Die Geigerin und Chorleiterin Nicole Besse sowie Chorleiter und Kirchenmusiker Erik Arndt sind ebenfalls mit von der Partie. Gemeinsam hat das Trio viele bekannte Weihnachtsklassiker für das Mitsingkonzert ausgesucht. „Ergänzt wird das Programm aber auch von einigen Liedern zum Träumen, und was Kölsches ist natürlich auch dabei“, verrät Reetz: „Das Lied ,Stääne' von den Klüngelköpp passt ganz wunderbar dazu!“

Liedtexte per QR-Code aufs Smartphone

Und über fehlende Textsicherheit bei den Liedern des Programms muss sich auch keiner der Konzertbesucher Gedanken machen. „Man sollte allerdings sein Smartphone mitbringen“, sagt Reinicke: „Über einen QR-Code kann man die Texte abrufen.“

Eintritt frei, Spenden für den Kreis-Sportbund

Der Eintritt zum Mitsingkonzert ist kostenlos. Die Organisatoren bitten jedoch um eine Spende zugunsten des Kreis-Sportbundes. „Da stehe ich voll dahinter“, bekennt Uwe Reetz: „Ohne den Schwimmkurs des Kreis-Sportbundes hätte mein Sohn dieses Jahr wahrscheinlich nicht Schwimmen gelernt.“

Beginn um 17 Uhr, danach Glühwein

Beginn ist am Mittwoch, 23. Dezember, um 17 Uhr. Im Anschluss an das Mitsingkonzert gibt es vor der Basilika noch Glühwein und andere Heißgetränke.