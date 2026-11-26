Gewalt gegen Frauen nimmt weiter zu

Femizide und Gewalt gegen Frauen sind leider alltäglich. Die am Dienstag veröffentlichte Kriminalitätsstatistik zeigt eine weitere Zunahme von häuslicher Gewalt. Besonders stark gestiegen ist die Zahl der digitalen Gewalt gegen Frauen; die Opfer sind teilweise noch sehr jung. „Das führt dazu, dass sich immer mehr Frauen zurückziehen“, berichtet Elena Fastabend von der Frauenberatungsstelle in Euskirchen. Wichtig sei es deshalb, Vorfälle anzuzeigen. „Die Taten sind ja da, tauchen aber ansonsten nicht in der Statistik auf“, so Fastabend.

Orange Day: Immer mehr Stellen beteiligen sich

Der 25. November steht ganz im Zeichen des Internationalen Tages zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, auch Orange Day genannt. Und immer mehr Stellen im Kreis Euskirchen beteiligen sich daran. Das Kreishaus nutzt seine neuen Fahnenmasten, die orangefarben leuchten. In den Rathäusern von Bad Münstereifel und Kall sind zwei Fenster orange. Und das Alte Rathaus in Euskirchen wird orangefarben angestrahlt.

Brötchentüten mit Hilfetelefonnummern in Euskirchen

Doch in der Kreisstadt ging das Engagement auch durch den Magen. Im Rathaus verteilten Bürgermeister Sacha Reichelt, Gleichstellungsbeauftragte Barbara Brieden sowie Elena Fastabend und Anja Kampmann von der Frauenberatungsstelle Brötchen. Dabei war besonders die Verpackung selbst wichtig. Während auf der einen Seite „Gewalt kommt bei uns nicht in die Tüte!“ stand, waren auf der anderen Seite die wichtigsten Telefonnummern für diejenigen aufgelistet, die Hilfe benötigen oder Taten melden wollen. Und weil es nicht nur Gewalt gegen Frauen, sondern auch gegen Männer gibt, ist auch für den Fall eine Nummer angegeben.

50.000 Tüten für die Bäckereien

Die Brötchentütenidee war zu Corona-Zeiten entstanden. „Wir haben uns damals gefragt, wie wir in die Haushalte kommen“, berichtet Fastabend. Allein in diesem Jahr hat die Euskirchener Frauenberatungsstelle 50.000 Tüten drucken lassen und an Bäckereien geliefert, die ab dem Orange Day ihre Ware darin ausgeben. „Und wenn weitere Bäckereien mitmachen wollen, dürfen sie sich sehr gerne melden“, sagt Fastabend.

Wichtiges Zeichen auch in Kall. Copyright: A. Gempfer/Gemeinde Kall

Bürgermeister und Landrat: Thema sichtbar machen

„Es ist wichtig, dass wir regelmäßig auf die Aktion hinweisen“, erklärt Euskirchens Bürgermeister Sacha Reichelt, warum die Stadt sich engagiere. Das Thema müsse aus dem Untergrund hervorgebracht werden – zumal es ja erst vor wenigen Wochen einen Femizid in Euskirchen gegeben habe.

„Gewalt gegen Frauen ist kein abstraktes Problem, sondern bittere Realität – auch bei uns im Kreis Euskirchen. Allein im vergangenen Jahr hat unsere Polizei 675 Fälle häuslicher Gewalt registriert, in den allermeisten Fällen richtete sie sich gegen Frauen. Und das sind nur die Fälle, von denen wir wissen“, sagt Landrat Markus Ramers.

Kall: Hinschauen, zuhören, Haltung zeigen

Die klare Botschaft in Kall lautet „Keine Gewalt gegen Frauen – weder in Kall noch sonst wo!“ Nicht wegsehen, Betroffenen zuhören und Haltung zeigen – das fordert Bürgermeister Emmanuel Kunz. Fraktionsübergreifend haben die stellvertretende Bürgermeisterin Sandra Lüttgen, Lisa Weber und die Omas gegen Rechts eine Aktion auf dem Bahnhofsvorplatz durchgeführt.

Bad Münstereifel: Orange Fenster als Symbol

Bad Münstereifels Bürgermeister Sebastian Glatzel sieht die orangefarbenen Fenster auch als Symbol im übertragenen Sinne: Man sieht nicht, was hinter Mauern und Türen vor sich gehe. „Das, was hinter hellen Fenstern passiert, kann oft sehr düster sein.“

Im Falle von häuslicher Gewalt müsse man Zusammenhalt zeigen, wie man ihn in der Kurstadt in den Krisen der vergangenen Jahre immer wieder gezeigt habe. „Häusliche Gewalt ist keine private Angelegenheit, in die man sich nicht einmischen darf. Wegschauen bedeutet, Mitverantwortung zu haben“, so Glatzel.