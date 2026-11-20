Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben, Angst vor dem Unterricht oder Konflikte in der Klasse: Wenn Kinder und Jugendliche im Schulalltag Unterstützung brauchen, können sie und ihre Eltern sich an die Schulpsychologische Beratungsstelle des Kreises Euskirchen wenden. Auch Lehrkräfte, Schulleitungen und pädagogische Fachkräfte finden dort Hilfe.

Beratungsangebot wird in allen Bereichen stärker genutzt

Der Arbeitsbericht für das Schuljahr 2025/26 zeigt: Das Angebot wurde in allen Bereichen stärker genutzt. Das berichtet nun der Kreis Euskirchen. Insgesamt verzeichnete die Beratungsstelle 254 Beratungen für Schülerinnen, Schüler und Eltern. Hinzu kamen 141 Beratungen für Lehrkräfte und andere schulische Fachkräfte. Bei 64 Veranstaltungen, darunter Fortbildungen, Workshops und Gruppenberatungen, wurden insgesamt 457 Teilnahmen gezählt. Im Kalenderjahr 2024 waren es 224 Beratungen für Familien, 102 Beratungen für schulische Fachkräfte und 50 Veranstaltungen mit 291 Teilnahmen.

Lernen und emotionale Entwicklung als häufigste Themen

Besonders häufig suchten Familien Rat zu Fragen des Lernens und der emotionalen oder sozialen Entwicklung. Dabei ging es beispielsweise um Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben, Konzentrationsprobleme, schulbezogene Ängste, Konflikte oder Mobbing. Auch das wiederholte oder längerfristige Fernbleiben vom Unterricht blieb ein wichtiges Beratungsthema. Familien mit Kindern aller Schulformen nahmen das Angebot wahr. Den größten Anteil hatten Grundschulkinder mit 41 Prozent. Jeweils 19 Prozent der angemeldeten Schülerinnen und Schüler besuchten ein Gymnasium oder eine Gesamtschule.

Wartezeit sinkt trotz fehlenden Personals

Trotz der höheren Nachfrage sank die durchschnittliche Wartezeit für Familien von 4,6 auf 4,2 Wochen. Etwas mehr als die Hälfte erhielt innerhalb von vier Wochen ein Beratungsangebot, 95 Prozent innerhalb von acht Wochen. Besonders dringliche Anliegen, etwa emotionale Krisen, wurden in der Regel vorrangig berücksichtigt. Schulische Fachkräfte warteten im Durchschnitt zwei Wochen auf eine Beratung. Und das, obwohl die personellen Kapazitäten eingeschränkt waren: Die vorgesehenen fünf psychologischen Vollzeitstellen waren im Berichtszeitraum zu keinem Zeitpunkt vollständig besetzt. Zeitweise fehlte zudem die Besetzung im Sekretariat.

Unterstützung für Schulen und Kollegien

Die Beratungsstelle unterstützt Schulen bei Fragen zu einzelnen Kindern und Jugendlichen sowie bei Herausforderungen im Kollegium. Dazu gehören der Umgang mit belastenden Situationen, die eigene psychische Gesundheit sowie die Entwicklung von Schutzkonzepten und schulischen Krisenteams. Ergänzend fanden schulübergreifende Online-Workshops zu Themen wie Lese-Rechtschreibschwierigkeiten, Aufmerksamkeit und Konzentration sowie Umgang mit Schülerinnen und Schülern, die dem Unterricht fernbleiben.

Kostenfrei, freiwillig und vertraulich: So ist die Stelle erreichbar

Die Schulpsychologische Beratungsstelle wird gemeinsam vom Kreis Euskirchen und dem Land Nordrhein-Westfalen getragen. Ihre Angebote sind freiwillig, kostenfrei und vertraulich. Die Mitarbeitenden unterliegen der Schweigepflicht. Neben dem Standort in Euskirchen gibt es eine Nebenstelle im Rathaus in Schleiden. Je nach Anliegen sind auch telefonische Beratungen oder Videogespräche möglich. Erreichbar ist die Beratungsstelle telefonisch unter 02251/15730 oder per E-Mail. (eb)

schulpsychologie@kreis-euskirchen.de