Bei einem Verkehrsunfall sind am Dienstagabend in der Nähe von Kleinbüllesheim zwei Frauen aus Euskirchen schwer verletzt worden. Bei der einen Frau handelt es sich um eine 19-jährige Motorradfahrerin, bei der anderen um eine 78-jährige Autofahrerin.

Der Unfall ereignete sich gegen 18.15 Uhr auf der Landesstraße 210, im Kreuzungsbereich mit der Kreisstraße 15, die die Ortschaften Kleinbüllesheim und Dom-Esch miteinander verbindet. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war die 19-Jährige auf der L210 von Großbüllesheim in Richtung Weidesheim unterwegs. Die 78-Jährige war mit ihrem Wagen auf der K15 aus Richtung Kleinbüllesheim gekommen.

Offenbar übersah die Autofahrerin bei der Einfahrt auf die Kreuzung das von links kommende Motorrad, das Vorfahrt hatte. Es kam zur Kollision, das Motorrad kippte auf die rechte Seite.

Der Kleinwagen der 78-Jährigen wurde durch den Zusammenprall so stark demoliert, dass die Frau in ihrem Auto eingeklemmt war. Die Feuerwehr musste sie mit hydraulischen Geräten befreien. Da bei der Autofahrerin keine Lebensgefahr bestand, nahm die Feuerwehr eine patientenschonende Rettung vor, wie ein Feuerwehrsprecher vor Ort berichtete. Außerdem stellten die Wehrkräfte den Brandschutz sicher.

44 Einsatzkräfte und das THW vor Ort

Wie die Polizei berichtete, streute die Feuerwehr außerdem ausgelaufene Betriebsmittel ab. Die Feuerwehr Euskirchen war mit 44 Einsatzkräften unter der Leitung von Markus Neuburg vor Ort. Im Einsatz war später auch das Technische Hilfswerk, das die Unfallstelle ausleuchtete.

Laut Polizeibericht erlitten beide Frauen schwere Verletzungen. Die 19-Jährige wurde ins Krankenhaus Euskirchen gebracht, die 78-Jährige, obwohl sie nach ersten Erkenntnissen leichtere Blessuren als die 19-Jährige davongetragen hatte, in das Bonner Universitätsklinikum. Die Unfallstelle war laut Polizei bis 21.39 Uhr für den Verkehr gesperrt.

Da sich die Sachlage vor Ort als eindeutig erwies, verzichtete die Polizei auf das Hinzuziehen des Unfallaufnahmeteams der Verkehrspolizei. Zunächst unklar war, ob die 78-Jährige die Kreuzung überqueren oder ob sie abbiegen wollte. Das ist laut Polizei Gegenstand der Ermittlungen. (ets)