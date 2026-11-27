Seit dem 1. September leitet Britta Braun die Gesamtschule Mechernich. Die 56-jährige Pädagogin aus Bad Münstereifel bringt 26 Jahre Erfahrung im Schuldienst mit und war zuletzt zwölf Jahre an der Gesamtschule Eifel tätig, zunächst als Abteilungsleiterin, dann zehn Jahre als didaktische Leiterin. Wie die Stadt Mechernich mitteilt, ist Braun nach ihren ersten Wochen im Amt bereits richtig angekommen: „Ich fühle mich schon wie zu Hause!“

Herzliche Aufnahme und der Wunsch nach Veränderung

Den Einstieg erleichterte ihr nach eigenen Angaben die Schulgemeinschaft. Die herzliche Aufnahme habe sie überrascht: „Eine unglaubliche Freundlichkeit!“ Zuvor hatte Braun auch an der Hauptschule in Blankenheim unterrichtet und diese kommissarisch bis zu ihrem Auslaufen geleitet. Nach zwölf Jahren an der Gesamtschule Eifel wuchs der Wunsch nach einer neuen Herausforderung. Sie ließ sich beraten und dachte auch über andere berufliche Wege nach, doch die Entscheidung war deutlich: „Mein Herz hängt an der Bildung.“

Ein Lebensweg mit Umwegen

Ihr eigener Lebensweg verlief alles andere als geradlinig. Nach dem Abi in Bad Münstereifel zog sie nach Paris, studierte dort Literatur und finanzierte ihren Aufenthalt mit einer Putzstelle bei einem Arzt. Anschließend arbeitete sie für ein Reiseunternehmen in Süditalien. Schließlich blieb sie mit ihrem späteren Mann in Köln, obwohl es ihn nach Berlin und sie zurück nach Italien gezogen hätte: „Aber das Leben kam dazwischen.“ Diesen Freiraum verdanke sie auch ihren Eltern, die ihr die Zeit ließen, sich zu entwickeln, ohne auf einem schnellen, geraden Weg zu bestehen.

Starke Persönlichkeiten als pädagogisches Ziel

Diese Erfahrung prägte später auch ihren pädagogischen Blick. Die wenigsten Lebenswege stünden schon mit 19 Jahren fest, sagt Braun. Umso wichtiger sei es, jungen Menschen die Stärke mitzugeben, ihren Weg zu finden und Veränderungen auszuhalten. Ihr Ziel formuliert sie klar: „Ich möchte aufrechte und starke Persönlichkeiten ins Leben entlassen.“ Das gelte für Schülerinnen und Schüler, die nach der zehnten Klasse abgehen, ebenso wie für jene, die das Abitur anstreben.

Britta Braun aus Bad Münstereifel. Copyright: Gesamtschule Mechernich

Ganztagsschule als gemeinsamer Lebensraum

Als Ganztagsschule nimmt die Gesamtschule Mechernich einen großen Teil des Alltags der Kinder und Jugendlichen ein. Für Braun bedeutet das, den gesamten Schultag in den Blick zu nehmen. Profilfächer, Arbeitsgemeinschaften und Projekte seien feste Bestandteile dieses gemeinsamen Lebens. Lesen, Rechnen und sichere Rechtschreibung blieben selbstverständlich wichtig, doch ebenso zähle ein verlässliches Miteinander. In einem Schreiben an die Schulgemeinschaft beschreibt Braun eine gute Schule als einen Ort, „an dem sich jeder respektiert und sicher fühlt, demokratische Werte gelebt werden und Verantwortung für Mitmenschen und Umwelt übernommen wird“.

Nepal-AG als Leuchtturmprojekt

Besonders beeindruckt hat Braun die Nepal-AG der Schule. Sie bezeichnet das Projekt als Leuchtturmprojekt, weil es für Fürsorge und den Blick auf Menschen stehe, denen es schlechter gehe. Auch Sprachförderung, gelebte Erinnerungskultur und den Schulgarten nennt sie als Stärken, auf denen sie aufbauen möchte. Ihr Wunsch für die kommenden Jahre: Bestehende Projekte stärken, Wertschätzung spürbarer machen und nach außen tragen.

Kraft aus Natur und Kultur

Kraft schöpft die neue Schulleiterin auch außerhalb der Schule. Mit ihrem Mann und dem gemeinsamen Hund ist sie gerne in der Natur unterwegs. Daneben begeistert sie sich für Literatur, Theater und Konzerte, eine Freude, die sie auch in die Schule tragen möchte. Lesungen und kulturelle Veranstaltungen schafften Begegnungen und öffneten den Blick über den Unterricht hinaus. Ihr Credo: „Die Welt muss in die Schule rein!“