Mechernich – In Düttling kennen die Jecken sie, in Köln und sogar in Mainz: die selbst ernannte Comedy-Musikgruppe Usem Lamäng. Eigentlich sind sie im Sitzungskarneval zuhause. Weil dort aber coronabedingt Flaute herrscht, schwenken sie auf Zugteilnahme um – und bereichern mit ihrem Gesangstalent den met Abstand schönsten Zoch.

Vier Auftritte hätten sie in dieser Session gehabt, sagt Gruppenmitglied Peter Schweikert-Wehner: „Vor Corona waren es noch 25.“ Seit 2019 tourt die Gruppe jedes Jahr zu Karneval durch die Sitzungssäle und Bürgerhäuser in der Eifel und im Rheinland.

Vorbereitung ist alles

„Unser Name ist eigentlich quatsch. Wir machen nichts usem Lamäng, alles ist vorbereitet. Meistens jedenfalls“, sagt Schweikert-Wehner. Die Ausnahmen, die dann doch usem Lamäng improvisiert werden, blieben dem Publikum aber umso mehr in Erinnerung. „Wenn die Musik ausfällt, singen wir einfach a cappella“, sagt Schweikert-Wehner.

Jetzt geht’s los

D’r Zoch stellt sich op – mehr als 20 Gruppen und Vereine sind dem Aufruf zum virtuellen Karnevalszug gefolgt. In den kommenden Tagen stellen wir die Jecken vor – Alaaf. Hier finden Sie alle Gruppen, die mitmachen.

Wir beleuchten auch den Karneval in den Dörfern. Wie er sich entwickelt hat und wie er sich trotz Corona-Pandemie und Flutkatastrophe behauptet hat, nicht hat unterkriegen lassen.

Am Schluss der Aktion entsteht ein Video-Karnevalszug, der unsere Jecken in Szene setzt, auch wenn es in dieser Session auf der Straße nicht möglich sein wird. (eb)

In Düttling etwa hinterließ die Spontanität der Karnevalisten einen solchen Eindruck, dass sie noch heute zum Takt des Miljö-Lieds Wolkeplatz empfangen werden – gespielt mit Plastikflaschen, die auf den Tisch geschlagen werden. Solche Szenen sind zurzeit für die Mechernicher aber eher selten. „Wir können die Leute während der Auftritte nicht so mitnehmen wie gewohnt. Alles ist ein bisschen träger“, erläutert Dustin Gemünd. Auch das Programm. Dabei ist genau das eigentlich Markenzeichen von Usem Lamäng: die Leute in die Show einzubinden, sich auf jedes Publikum einzustellen.

Es geht um Erfahrungen und Erlebnisse

Die Teilnahme am met Abstand schönsten Zoch kommt den Mechernicher Karnevalisten deshalb gelegen. „Für uns ist das eine schöne Erfahrung, dass wir mal wieder etwas zusammen machen und das Erlebnis miteinander teilen können“, sagt Gemünd. Zugneulinge sind sie aber nicht: Die Familie Gemünd ist Stammgast im Mechernicher Zug, Schweikert-Wehner war 2019 sogar Prinz am Bleiberg.

Das könnte Sie auch interessieren:

D’r met Abstand schönste Zoch Anzeige Mini-Stäänedanz für etwas Eiserfeyer Karnevalsmagie von Ramona Hammes , Marco Führer

D'r met Abstand schönste Zoch Anzeige Die Sugar Girls tanzen gegen die Minustemperaturen von Marco Führer , Jennifer Seidel

D'r met Abstand schönste Zoch Anzeige Für viele Awo-Kindergartenkinder der erste Karneval von Marco Führer , Jennifer Seidel

Nicht nur in der närrischen Jahreszeit ziehen die Mitglieder von Usem Lamäng an einem Strang: Die Karnevalisten sind alle aktiv im Ortsverein der SPD Mechernich – und stärken sich auch im Rat den Rücken.