Hyrox ist derzeit eine der gefragtesten Trendsportarten. Bisher war das Training für die anspruchsvollen Wettkämpfe vor allem in Großstädten möglich. Nun gibt es das Angebot auch in Mechernich. Die Sportwelt Schäfer hat an ihrem Standort am Seeweg 9 in Kommern einen 300 Quadratmeter großen Hyrox-Bereich eröffnet.

Politik und Gäste bei der Eröffnung

Wie die Mechernicher Stadtverwaltung berichtet, waren bei der offiziellen Eröffnung neben zahlreichen Gästen und Mitgliedern auch Vertreterinnen und Vertreter der Politik auf Bundes- und Landesebene dabei sowie aus der Kommunalpolitik, darunter der Bundestagsabgeordnete Detlef Seif (CDU), Landrat Markus Ramers (SPD) und der Vize-Landrat Ralf Claßen (CDU), der Mechernicher Bürgermeister Michael Fingel (CDU) und Rolf Klöcker von der DLG Eifel eG.

Atmosphäre spricht junge Sportler an

Michael Fingel betonte, dass insbesondere die Musik und die Atmosphäre beim Training junge Menschen für den Sport gewinnen könnten. Landrat Ramers, der zugleich Vorsitzender des Kreissportbundes ist, lobte den Mut der Betreiber, mit Hyrox und Padel gleich zwei aktuelle Trends für die Sportler in der Eifel aufzugreifen. Einen solchen Trainingsraum würde man Ramers zufolge auch im Bezirk Prenzlauer Berg in Berlin erwarten.

Das Prinzip von Hyrox

Hyrox ist eine Indoor-Fitness-Wettkampf-Sportart; sie kombiniert Ausdauer- und funktionelles Krafttraining. Beim Hyrox-Wettkampf laufen die Teilnehmenden achtmal einen Kilometer, dazwischen gibt es acht Übungen, darunter jeweils 1000 Meter Rudern sowie am Skiergometer.

„Gutes altes Zirkeltraining“ mit Gemeinschaftsgefühl

Die verschiedenen Stationen. Copyright: pp/Agentur ProfiPress

„Das ist keine Raketenwissenschaft, sondern gutes altes Zirkeltraining“, erläutert Sportwelt-Inhaber und Gründer Franz Peter Schäfer. „Belastungsgrenzen auszuloten, sich vorsichtig ranzutasten, nichts zu überstürzen und doch immer weiter zu steigern.“ Es gehe darum, was rund um die Wettkämpfe passiert. Das zeige sich vor allem in den sozialen Medien. Es läuft Musik, die Zuschauer feuern die Sportler an. „Es elektrisiert alle“, so Schäfer. „Das kann ein Katalysator sein, dass Sport insgesamt wieder mehr Stellenwert bekommt.“ Er betont: „Wir wollen die Menschen in den Sport und die Bewegung bringen.“ Zudem seien ihm Gemeinschaft und ein Treffpunkt wichtig.

Tim Schäfer, der den Standort der Sportwelt in Kommern leitet, erläutert: „Jeder feuert jeden an, unabhängig von Alter, Erfahrung oder Leistungsniveau“ Dabei geht es nicht unbedingt um die Platzierung: „Wer seine eigene Zeit verbessert, eine neue Herausforderung meistert oder einfach mit Freude dabei ist, hat bereits gewonnen.“ Beim Hyrox gibt es derweil verschiedene Leistungsstufen, außerdem kann man in Teams antreten.

Zertifizierter Standort mit geplanten Wettkämpfen

Die Sportwelt hat den Bereich nach den Vorgaben eines HTCx ausgestattet. Außerdem sei geplant, Wettkämpfe auszurichten. Das wird mittels einer Zertifizierung möglich. Nach Angaben der Sportwelt ist Kommern der erste Standort im Kreis Euskirchen mit einem Hyrox-Bereich dieser Zertifizierungsstufe. Die Abläufe bei den Wettkämpfen sind standardisiert.

Trainingsangebote für Gruppen, Kinder und Prävention

Trainerinnen und Trainer begleiten die Sportler bei Gruppeneinheiten. Trainer Reiner Nottelmann erläuterte, in der Vorbereitung werde unter anderem an der Technik gefeilt, nach dem Wettkampf stehe die Erholung im Vordergrund. Die Sportwelt in Kommern plant außerdem Einheiten für Kinder und Jugendliche. Franz-Peter Schäfer kündigt zudem Präventionskurse im Hyrox-Bereich an. Dabei arbeite man mit der AOK zusammen.

Padel-Court in Bad Münstereifel

Neben dem Hyrox-Bereich in Kommern eröffnet das Unternehmen an seinem Standort in Bad Münstereifel einen Padel-Court. Die Sportart kombiniert Elemente aus Tennis und Squash. Trainer Niklas Koch kündigte die offizielle Vorstellung seiner Tennis-Academy und des Padel-Courts an: am Sonntag, 15. November, ab 16 Uhr bei Kaffee und Kuchen. (eva)