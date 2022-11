Mechernich – Das noch zu vergebende Direktmandat im Mechernicher Stadtrat geht an CDU-Mann Rudolf Hoß. Mit 46,7 Prozent setzte er sich im Bezirk 1 durch. 1435 Menschen waren in Bergbuir, Bleibuir, Bescheid, Wielspütz, Voissel, Schützendorf, Lückerath und Hostel zur Wahl aufgerufen.



Die Stadtratswahl in diesem Bezirk war verschoben worden, nachdem der 45-jährige Jino Edechelathu, SPD-Politiker und Direktkandidat in diesem Bezirk, am Montag vor dem eigentlichen Wahltermin am 13. September überraschend verstorben war.



Die Union hat bei der Ratswahl alle 16 Direktmandate gewonnen. In den kommenden fünf Jahren werden nun 38 Politiker die Geschicke der Stadt bestimmen. (rha)