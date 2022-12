Mechernich – Mit einem Kastenwagen war ein 38 Jahre alter Mann aus Mechernich am Montag gegen 17 Uhr auf der Bundesstraße 477 unterwegs. Am Mühlenpark, kurz vor dem Kreisverkehr in Höhe der Bundesstraße 266, geriet er nach Angaben der Polizei mit seinem Fahrzeug ins Schleudern und fuhr in den Straßengraben der Gegenfahrbahn.



Bei dem Unfall wurde der Mechernicher verletzt. Ein Zeuge berichtete, er habe wohl keinen Sicherheitsgurt angelegt.



Rettungsdienst brachte Fahrer ins Krankenhaus



Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Dort nahmen Polizeibeamte Alkoholgeruch bei dem 38-Jährigen wahr. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,98 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, seinen Führerschein stellten die Polizisten sicher.



Der Unfallwagen musste anschließend abgeschleppt werden. Für das Aufladen musste die B 477 kurzzeitig gesperrt werden. Der Löschzug Kommern war mit zwei Wagen und rund zehn Wehrleuten vor Ort. (wki)