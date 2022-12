Mechernich – An der Spitze des Kreiskrankenhauses in Mechernich steht ein doppelter Wechsel an. Geschäftsführer Martin Gemke wird die Klinik zur Mitte des Jahres aus persönlichen Gründen verlassen. Er gehe zurück ins Münsterland, sagte der 54-Jährige der Redaktion. Sein Kollege Manfred Herrmann erklärte: „Ich bedauere außerordentlich, dass Herr Gemke diesen Weg geht.“ Er könne dessen Beweggründe aber nachvollziehen. Herrmann geht selbst zum ersten Quartal 2021 in Rente.

Nachfolger bereits gefunden

Für beide Posten ist bereits ein Nachfolger gefunden. Seit dem 1. Januar arbeitet Martin Milde mit in der Geschäftsführung. Er kommt für den scheidenden Gemke und ist selbst in der Eifel aufgewachsen. Als Schüler habe er in der Klinik in der Pflege ausgeholfen. Nun kehre er als Geschäftsführer zurück. „Das ist ein bisschen, wie nach Hause kommen“, erzählte er. Herrmanns Nachfolger wird Mitte des Jahres im Krankenhaus seine Stelle antreten. Den Namen wollten die beiden amtierenden Geschäftsführer aber noch nicht nennen.

Auch neu im Krankenhaus ist Dr. Mustafa El-Khatib. Der Neurochirurg arbeitet seit Januar als leitender Abteilungsarzt in Mechernich. Er werde vorrangig an der Wirbelsäule operieren und könne auch Operationen an der Halswirbelsäule durchführen, sagte Herrmann. Letzteres habe man bisher am Kreiskrankenhaus nicht anbieten können.