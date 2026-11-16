Proklamation auf dem Brunnenplatz

Auf einer Karnevalsbühne als Tollität inthronisiert werden – dieses Erlebnis wird wohl für jeden unvergesslich bleiben. Doch die Proklamation von Prinzessin Marie I., die am Samstagvormittag auf dem Brunnenplatz in Mechernich stattfand, dürfte auch sonst im Gedächtnis bleiben. Denn auch wenn die Veranstaltung vom Festausschuss Mechernicher Karneval (FMK) und Karnevalsclub Bleiföös (KCB) sorgfältig vorbereitet war, gab es doch einen kleinen, aber unüberspielbaren Lapsus. Dabei lief bis dahin alles wie am Schnürchen.

Rund eine Stunde hatte die Prinzengarde aus Zülpich mit Fanfarenkorps und Tanzgarden den im Schatten frierenden Mechernicher Jecken kräftig eingeheizt, Stippeföttche mit Publikumsbeteiligung gemacht und den musikalischen Hintergrund zum Warmschunkeln geliefert.

Der Schreck: Das Zepter fehlt

Die neue Prinzessin Marie I. war anschließend mit einem gelben Opel GT Cabrio auf den Brunnenplatz gefahren worden und stand dann lächelnd auf dem zur Bühne umfunktionierten Sattelauflieger. Auch Bürgermeister Michael Fingel war bereit, um der designierten Prinzessin als Zeichen ihrer Würde das altehrwürdige Mechernicher Prinzenzepter zu überreichen. Doch eben jenes Zepter fehlte.

Nach einem kurzen Moment der Überraschung sprintete Gerd Jannes los, um quasi als Zepter-Retter das unverzichtbare Requisit herbeizubringen. „Jetzt müssen wir eine Stunde überbrücken, weil wir den ältesten Herrn losgeschickt haben“, flachste Reinhard Kijewski, Präsident des KCB. Doch bereits eine Mechernich-Hymne später trabte Jannes, das Zepter wie die Olympiafackel hocherhoben, auf den Brunnenplatz.

Warum das Zepter vergessen wurde

Wahrscheinlich sei das Malheur passiert, weil das Zepter seit seiner Stiftung im Jahr 1932 durch den damaligen, aus Roggendorf stammenden Karnevalsprinzen, stets von der IG Roggendorf gehütet und jedes Jahr zur Proklamation nach Mechernich gebracht worden sei, vermutete Albert Meyer, Präsident des FMK. Doch mittlerweile habe sich die IG Roggendorf aufgelöst und das Zepter im Jahr 2024 an den Festausschuss übergeben. Das sei aber wohl vergessen worden.

Einmal Stippeföttche für alle! Copyright: Stephan Everling

Der guten Laune konnte das aber keinen Abbruch tun. Denn schließlich gilt es in diesem Jahr auch ein Jubiläum zu feiern, für das Prinzessin Marie I. (Wassong) steht. Sie vertritt die Prinzengarde Mechernich (PGM), die in diesem Jahr ihr 55. Gründungsjubiläum feiert.

Prinzessin geht noch zur Schule

Marie I. setzt damit die Karnevalstradition ihrer Familie fort. Auch in ihr Outfit hatte die 17-jährige Schülerin Symbole dafür eingearbeitet. Denn das Wappen auf ihrem Prinzessinnenkleid stammt ursprünglich aus dem Kostüm ihrer Mutter Heike, die mit ihrem Vater Peter 2009/10 als Prinzenpaar in Mechernich regierte. Das Krönchen stammte dagegen von ihrer Großmutter Babsi, die im Jahr 2010/11 als Bauer im Dreigestirn unterwegs war.

Gelber Opel aus der Sammlung des Vorjahresprinzen

Eine besondere Geschichte hatte auch der knallgelbe Opel GT Roadster, mit dem die designierte Tollität an den Ort ihrer Proklamation gebracht worden war. Er stammte aus der Sammlung des Vorjahres-Prinzen Torsten Krieg, genau wie der Dodge Charger, mit dem dieser im vergangenen Jahr auf den Brunnenplatz gefahren war.

Karnevalsbands sorgen für Stimmung

In Feierstimmung waren die Mechernicher am Nachmittag, als die Karnevalsbands die improvisierte Bühne eroberten. Den Auftakt machte die Coverband „Paraplü“ aus Düren, die mit Karnevalshits für Stimmung sorgte. „Dä Vente“ und als Topact die „Domstürmer“ um Sänger Micky Nauber standen später auch noch auf der Bühne.