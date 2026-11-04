Während die Bäume bereits in ihrer herbstlich-bunten Pracht erstrahlen, erblicken vielerorts auch dazu passend farbenfrohe Gewänder und Ornate das Tageslicht, die in den vergangenen Monaten auf ihren großen Auftritt gewartet haben. Überall im Kreis Euskirchen fiebern die Karnevalisten dem Startschuss ihrer liebsten Jahreszeit entgegen, um endlich wieder gemeinsam auf Sitzungen singen, schunkeln und lachen zu können und während der zahlreichen Straßenumzüge den Vorrat an Süßigkeiten für das kommende Jahr aufzustocken.

Vorbereitungen für die Session 2026/2027

Auch in Mechernich laufen die Vorbereitungen für die Session 2026/2027 auf Hochtouren. Zwei Termine halten die Mitglieder des Festausschusses Mechernicher Karneval (FMK) dabei derzeit besonders in Atem. Neben der festlichen Kostümsitzung steht zum mittlerweile dritten Mal ein Rednerfrühschoppen auf dem Programm. Beide Veranstaltungen versprechen ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm.

Rednerfrühschoppen als fester Bestandteil der Jahresplanung

Bei vielen Karnevalsfreunden habe sich das Rednerfrühschoppen des FMK innerhalb kurzer Zeit zu einem festen Bestandteil der Jahresplanung etabliert, freute sich Pressewart Michael Sander. „In den vergangenen beiden Jahren wurden uns die Karten förmlich aus der Hand gerissen und waren innerhalb weniger Stunden ausverkauft.“

Speisen und Getränke nur in den Pausen

Eine Besonderheit sei bei der Resonanz der Besucherinnen und Besucher immer wieder lobend hervorgehoben worden: „Der Ausschank von Speisen und Getränken finden ausschließlich während der Pausen zwischen den Auftritten statt.“ Nach jedem Redebeitrag seien dafür 15 Minuten vorgesehen, um während der Büttenreden Störungen im Saal zu vermeiden. „Dieses Konzept ist auch bei den Rednern selbst sehr beliebt, da es für den nötigen Respekt bei den Auftritten sorgt“, fügte der FMK-Vorsitzende Albert Meyer hinzu.

Viele Gäste wurden erwartet. Copyright: Cedric Arndt

Am Sonntag, 3. Januar 2027, soll sich diese Chance für Gäste wie „Ne bergische Jung“, „Sophie van Rheinlanden“ „Ne Jeck im Rään“ und viele weitere Akteure der fünften Jahreszeit ab 10.15 Uhr (Einlass 9.45 Uhr) ein weiteres Mal bieten.

Kostümsitzung am 16. Januar

Knapp zwei Wochen später, am Samstag, 16. Januar 2027, lädt der FMK zu seiner Kostümsitzung ein. Nach dem musikalischen Auftakt der Hovener Jungkarnevalisten sollen ab 18.45 Uhr (Einlass 17.45 Uhr) „Ne kölsche Köbes“, das „Bürvenicher Danzspektakel“, die „Drummerholics“ und viele weitere jecke Gäste für ausgelassene Stimmung sorgen. „Wir haben wieder ein Programm auf die Beine gestellt, das sich auch im Kölner Raum hätte sehen lassen können“, betonte Michael Sander. „Für unsere Events muss man nicht so weit fahren und finanziell ist Mechernich ganz sicher auch das lohnendere Ziel.“

66 Jahre FMK: Neuer Text zur Melodie von Udo Jürgens

Beide Veranstaltungen finden in der Aula der ehemaligen St.-Barbara-Schule statt. Zusätzlich zu dem gewohnt stimmungsvollen Programm sei dieses Mal ein weiteres Highlight für die Besucher geplant, so Sander. „Der FMK feiert dieses Jahr 66-jähriges Bestehen. Passend dazu haben wir bei beiden Veranstaltungen eine besondere Eröffnung vorgesehen.“ Zu der Melodie von Udo Jürgens („Mit 66 Jahren“) sei ein neuer Liedtext zum närrischen Geburtstag des FMK entstanden, der an beiden Tagen auf der Bühne vorgetragen werden soll.

Kartenvorverkauf startet am 14. November

Der Kartenvorverkauf für die Kostümsitzung und das Rednerfrühschoppen startet am Samstag, 14. November, während der in Kooperation mit dem KC Bleifööss geplanten Sessionseröffnung ab 10 Uhr. An diesem Tag werden die Vereine auch die designierte Tollität der Prinzengarde, Marie I., auf den närrischen Thron befördern.