Es ist weiterhin gruselig auf der Sommerrodelbahn. Doch bevor den Besucherinnen und Besuchern auf dem Freizeitgelände Eifeltor auch zu Halloween ein ordentlicher Schrecken eingejagt wird, konnten sie jetzt erst einmal eine harmlose, ja positive Überraschung erleben: An der Kasse saßen am Freitag für ein paar Stunden Politiker aus dem Kreis Euskirchen und verkauften Tickets. Und das taten sie nicht (nur) zum eigenen Vergnügen, sondern um Geld für die Mechernich-Stiftung zu sammeln.

Betreiber will vor Ort etwas zurückgeben

Die Idee zu der Aktion hatte Betreiber Roland Barth. Die Schaustellerdynastie Barth hat im Frühjahr das Freizeitgelände mit Sommerrodelbahn, Minigolfanlage und Hotel übernommen. „Wenn wir ein gutes Jahr hatten, ist es meiner Familie wichtig, vor Ort etwas zurückzugeben“, sagt der Unternehmer. Er habe eine ähnliche Aktion vor rund drei Jahren auf dem Bonner Münsterplatz an seinem Doppeldeckerkarussell gemacht – mit gutem Erfolg. Diesmal kommen die gesamten Tageseinnahmen der Sommerrodelbahn der Mechernich-Stiftung zugute.

Stiftungsvorstand wirbt für die Arbeit der Stiftung

Deren Vorstand Ralf Claßen machte entsprechend gern mit und verkaufte am Freitag die Tickets für die Sommerrodelbahn. Er finde die Aktion toll, sagte Claßen. Roland Barth habe sich auch schon beim Weinfest im Mühlenpark und beim Schützenfest in Kommern engagiert. Claßen freute sich daher nicht nur über die finanzielle Unterstützung, sondern auch über die Möglichkeit, die Mechernich-Stiftung einer größeren Öffentlichkeit bekannter zu machen. Sie unterstützt Menschen, die in schwierige Lebenslagen geraten sind, fördert aber auch Vereine und Projekte im Stadtgebiet von Mechernich.

Bürgermeister genießt den Kontakt zu den Besuchern

Mit ihm an der Kasse saß der Mechernicher Bürgermeister Michael Fingel (CDU). Er freute sich, dass der neue Betreiber des Eifeltors sich aktiv ins Stadtleben einbringe, die Unterstützung für die Stiftung sei nicht selbstverständlich. Fingel genoss den Kontakt zu den Besuchern: Das seien wertvolle Momente, in denen er als Bürgermeister ehrliche Rückmeldungen bekomme.

Landrat und Landtagsabgeordneter im ungewohnten Job

Auch Landrat Markus Ramers (SPD) und der Euskirchener CDU-Landtagsabgeordnete Klaus Voussem ließen sich von Roland Barth erklären, wie die Kasse funktioniert, und brachten fleißig Tickets an den Mann und die Frau. Mit vereinten Kräften schafften sie es sogar, das gewünschte Eis aus der Truhe zu fischen und korrekt abzurechnen. Die beiden hatten sichtlich Spaß an dem ungewohnten Job.

Spinnennetze, Skelett und „Live-Erschrecker“

Die Hinweise auf die Halloween-Aktion sind an der Sommerrodelbahn nicht zu übersehen. An den Bäumen hängen riesige Spinnennetze, am Start sitzt ein Skelett in einem Schlitten – sicherheitshalber mit Helm auf dem Knochenschädel. Weitere Gruseleffekte, auch „Live-Erschrecker“, sind in diesem Monat weiter im Einsatz. Besonders wirkungsvoll ist das abends, wenn die Rodelbahn schaurig beleuchtet wird.

Halloween-Aktion läuft bis zum 1. November

Noch bis einschließlich 1. November dauert die Halloween-Aktion auf der Sommerrodelbahn. Geöffnet ist sie dienstags bis freitags, 12 bis 18 Uhr, samstags, sonntags und an Feiertagen von 11 bis 20 Uhr. Die Erschrecker sind nur an den Wochenenden ab Einbruch der Dämmerung unterwegs.

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