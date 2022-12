Am Tatort an der Mühlengasse nahm die Kriminalpolizei nach dem Überfall die Ermittlungen auf.

Mechernich-Kommern – Zwei Wochen nach einem Überfall auf ein Juweliergeschäft an der Kommerner Mühlengasse sucht die Polizei mit Fotos nach drei unbekannten Tatverdächtigen. Zunächst hatte am 8. März gegen 11.10 Uhr ein Mann an der Ladentür geklingelt, um eingelassen zu werden. Wie die Polizei mitteilte, bedrohte der Unbekannte den Mitarbeiter sofort mit einer Schusswaffe.



Mit einer gezückten Waffe überfielen Unbekannte einen Juwelier in Kommern. Copyright: Polizei Kreis Euskirchen

Der Geschädigte entkam, zwei weitere Männer drängten in den Laden. „Die Täter agierten sehr schnell und schlugen mehrere Vitrinen mit einem Hammer ein, um die darin ausgestellten Schmuckstücke zu erbeuten“, beschrieb Polizeisprecher Franz Küpper am Tag des Überfalls vor zwei Wochen im Gespräch mit dieser Zeitung das professionelle Vorgehen.

Sie nahmen Uhren und Schmuck mit. „Wie hoch die Schadenssumme ist, können wir zum momentanen Zeitpunkt nicht beziffern“, sagte Küpper.

Die Polizei bittet um Hinweise zu den abgebildeten Personen. Copyright: Polizei Kreis Euskirchen

Der Juwelier blieb bei dem Überfall unverletzt. Ob es sich bei der vorgehaltenen Waffe um eine Attrappe oder eine echte Waffe handelte, ist laut Polizei noch nicht bekannt. Nach dem Überfall flüchteten die Männer zu Fuß, bevor sie nach Angaben von Augenzeugen noch im Bereich Kommern in einen Fluchtwagen stiegen. Es soll sich dabei um einen grauen Volkswagen mit Bonner Kennzeichen gehandelt haben.

Kennzeichen sichergestellt



„Die vermutlich gestohlenen Kennzeichen konnten bei der Nahbereichsfahndung von der Polizei aufgefunden und sichergestellt werden“, sagte Polizeisprecher Franz Küpper. Am Tatort an der Mühlengasse sicherte der Erkennungsdienst der Polizei mögliche Spuren; die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.



Die Polizei sucht die abgebildeten Personen. Copyright: Polizei Kreis Euskirchen

Die drei flüchtigen Täter sollen 30 bis 35 Jahre alt und etwa 180 bis 185 Zentimeter groß sein. Sie trugen Kapuzenpullover und OP-Masken.



Die Polizei bittet um Hinweise auf die Männer. Möglicherweise agierten sie überregional im Rheinland. Da die Gesuchten bewaffnet sein könnten, sollten sie nicht angesprochen sondern die Polizei verständigt werden.

Weitere Beobachtungen und sachdienliche Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251/7990. (mit dpa)