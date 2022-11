Euskirchen – Die Kundinnen und Kunden der Euskirchener Stadtverkehrsgesellschaft SVE erhalten künftig präzise Auskunft darüber, ob der Bus, den sie nehmen wollen, pünktlich ist oder nicht. Dafür werden 25 moderne Anzeigetafeln sorgen, die das Unternehmen in den kommenden Monaten installieren lässt.



Das System, das dahintersteckt, heißt Dynamische Fahrgast-Information (DFI). Die Kosten betragen rund 535.000 Euro. Der Zweckverband Nahverkehr Rheinland (NVR) fördert das Projekt mit knapp 470.000 Euro, die SVE steuert etwas mehr als 65.000 Euro bei.



Symbolischer Spatenstich am Busbahnhof

Diese Zahlen nannte NVR-Geschäftsführer Dr. Norbert Reinkober am Mittwoch, als er mit weiteren Beteiligten am Zentralen Omnibus-Bahnhof (ZOB) den symbolischen Spatenstich für die Errichtung des DFI-Anzeigers vollzog, der seinen Platz in der Nähe des Info-Kiosks erhält. Es handelt sich um einen Doppelbildschirm, der besonders groß ausfällt. So sind die Informationen auch schon aus einiger Entfernung zu erkennen – sowohl für die Reisenden, die sich über die Bahnhofstraße dem ZOB nähern, als auch für diejenigen, die das Empfangsgebäude des Bahnhofs verlassen.



Gleichzeitig dient der Doppelmonitor als Übersichtsanzeiger für alle gerade anstehenden Fahrten mit tatsächlicher Abfahrtszeit und Bussteig. Dass die Auskünfte „nicht statisch, sondern dynamisch“ sind, also stets aktuell, wird durch die Übermittlung der Echtzeitdaten aus den Bussen ermöglicht, wie SVE-Geschäftsführer Anno Schichler-Koep erklärte.



Weitere Monitore an den Verknüpfungspunkten

Da der Bahnhof im Stadtbus-System der Knotenpunkt schlechthin ist, werden dort sechs weitere Anzeiger angebracht. Im Stadtgebiet kommen 17 Monitore hinzu, vorrangig an Verknüpfungspunkten des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) wie den Bahnhaltepunkten Großbüllesheim, Stotzheim und Kuchenheim.



Millionenförderung durch Zweckverband

Reinkober erinnerte an den barrierefreien Ausbau von 250 Bushaltepunkten in Euskirchen, den der NVR mit 4,45 Millionen Euro fördere. Die DFI-Installation sei der nächste Schritt bei der ÖPNV-Modernisierung.



Bürgermeister Sacha Reichelt, Chef des SVE-Aufsichtsrates, dankte dem Zweckverband für die Unterstützung. Die Fahrgäste würden in Zukunft genauestens informiert, viel ändern werde sich aber tatsächlich nicht: „Ich kenne nämlich kein anderes Verkehrsmittel, das so pünktlich ist wie der Stadtbus.“